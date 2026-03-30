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Conflito no Médio Oriente

António Costa ao telefone com primeiro-ministro paquistanês para discutir guerra no Irão

30 mar, 2026 - 12:51 • Redação

O Paquistão é um dos mediadores do conflito e o Presidente do Conselho Europeu ligou ao primeiro-ministro paquistanês para perceber qual a visão de Islamabad do conflito.

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O presidente do Conselho Europeu, António Costa, escreveu esta segunda-feira na rede social X que esteve ao telefone com o primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, para discutir os desenvolvimentos da guerra no Irão.

Costa disse naquela plataforma que esteve a ouvir Sharif sobre a avaliação que o líder paquistanês faz da guerra com o Irão.

O presidente do Conselho Europeu revela ainda que fez consultas recentes com os ministros das Relações Exteriores do Egito, da Arábia Saudita, do Paquistão e da Turquia, realizadas em Islamabad.

O mesmo Costa diz que a “UE está profundamente preocupada com a prolongação da guerra e seu crescente impacto global”.

Desejo ao Paquistão todo o sucesso em seus esforços de paz. A UE apoia todos os esforços de mediação. Somente o diálogo e a diplomacia podem trazer paz e estabilidade de volta ao Oriente Médio, em pleno respeito à Carta da ONU e ao direito internacional”, resume no X.

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