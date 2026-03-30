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Apesar do bloqueio a Cuba, Trump deixa passar petroleiro russo

30 mar, 2026 - 20:45 • Catarina Magalhães, com Reuters

Cubanos estão há três meses sem receber qualquer carregamento de petróleo.

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Um petroleiro russo carregado de petróleo para Cuba entrou nas águas da maior ilha das Caraíbas com 100 mil toneladas de crude (petróleo bruto), avançaram esta segunda-feira as agências de notícias russas.

Apesar do bloqueio petrolífero definido pelos Estados Unidos da América (EUA) desde janeiro, este carregamento foi validado pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, por razões humanitárias.

Os cubanos estão há três meses sem receber qualquer carregamento de petróleo.

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Perante a situação sanitária "profundamente preocupante" e uma série de apagões por todo o país, a administração Trump fez questão de esclarecer que este alívio norte-americano não alterou a política definida em relação a Cuba.

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"Não se trata de uma mudança de política, nem de sanções", disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, aos jornalistas, acrescentando que continuam a ter direito de apreender embarcações.

Depois de Trump ter afirmado não ter problemas com o envio de mantimentos para Cuba de outros países, incluindo a Rússia, a secretária do líder norte-americano insistiu que foi permitido o envio do navio para "responder a necessidades humanitárias do povo cubano".

Já na passada sexta-feira, o Presidente dos EUA tinha ameaçado que "Cuba é a próxima" na mira após elogiar avanços no Irão e na Venezuela, sem adiantar explicações sobre o que planeia avançar no país.

Segundo o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, o bloqueio americano sobre os combustíveis está a agravar a crise energética da ilha vivida desde a detenção do líder venezuelano Nicolás Maduro, um fiel aliado do governo cubano, a 3 de janeiro deste ano.

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