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América Latina
Apesar do bloqueio a Cuba, Trump deixa passar petroleiro russo
30 mar, 2026 - 20:45 • Catarina Magalhães, com Reuters
Cubanos estão há três meses sem receber qualquer carregamento de petróleo.
Um petroleiro russo carregado de petróleo para Cuba entrou nas águas da maior ilha das Caraíbas com 100 mil toneladas de crude (petróleo bruto), avançaram esta segunda-feira as agências de notícias russas.
Apesar do bloqueio petrolífero definido pelos Estados Unidos da América (EUA) desde janeiro, este carregamento foi validado pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, por razões humanitárias.
Os cubanos estão há três meses sem receber qualquer carregamento de petróleo.
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Perante a situação sanitária "profundamente preocupante" e uma série de apagões por todo o país, a administração Trump fez questão de esclarecer que este alívio norte-americano não alterou a política definida em relação a Cuba.
Estados Unidos
Trump diz que "Cuba é a próxima" na mira após elogiar avanços no Irão e na Venezuela
Perante as ameaças, o Presidente cubano revelou qu(...)
"Não se trata de uma mudança de política, nem de sanções", disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, aos jornalistas, acrescentando que continuam a ter direito de apreender embarcações.
Depois de Trump ter afirmado não ter problemas com o envio de mantimentos para Cuba de outros países, incluindo a Rússia, a secretária do líder norte-americano insistiu que foi permitido o envio do navio para "responder a necessidades humanitárias do povo cubano".
Já na passada sexta-feira, o Presidente dos EUA tinha ameaçado que "Cuba é a próxima" na mira após elogiar avanços no Irão e na Venezuela, sem adiantar explicações sobre o que planeia avançar no país.
Segundo o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, o bloqueio americano sobre os combustíveis está a agravar a crise energética da ilha vivida desde a detenção do líder venezuelano Nicolás Maduro, um fiel aliado do governo cubano, a 3 de janeiro deste ano.
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