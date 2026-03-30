Artista julgado por esculturas satíricas do antigo fundador da China Mao Tsé-Tung

O artista dissidente chinês Gao Zhen, conhecido por criar esculturas satíricas provocadoras do antigo líder Mao Tsé-Tung, foi julgado esta segunda-feira por acusações de “difamar heróis e mártires nacionais”, segundo a sua esposa e um grupo de direitos humanos citados pelo jornal "The New York Times".

O artista plástico, de 69 anos, vivia nos Estados Unidos da América (EUA) desde 2022, mas em 2024 decidiu visitar o seu país e, desde então, está detido na China e pode enfrentar uma pena de três anos de prisão.

Já a esposa e o filho de sete anos do casal não têm permissão de saída do país.

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“Miss Mao”, que apresenta Mao com nariz de Pinóquio e seios, e “Guilt of Mao” ("Culpa de Mao", em português), uma estátua em bronze do líder ajoelhado em atitude de remorso, são duas das obras mais conhecidas.