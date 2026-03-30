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Relatório de Organização Não Governamental

Cinco estados da UE estão a degradar o Estado de Direito de forma “consistente e intencional”

30 mar, 2026 - 09:13 • João Carlos Malta

Há cinco países onde o "Liberties" diz que a degradação dos principios democráticos são evidentes, mas há mais seis em que a deterioração começa a ser visível.

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Os governos em cinco Estados-membros da UE estão a degradar o Estado de Direito de forma “consistente e intencional”. Este é um alerta do principal grupo de defesa das liberdades civis da Europa, o “Liberties”.

O mesmo grupo, segundo o jornal britânico “Guardian” diz ainda que os padrões democráticos estão a deteriorar-se em outros seis países, incluindo democracias historicamente fortes.

Com base em evidências de mais de 40 organizações não governamentais em 22 países, o Liberties descreveu os governos da Bulgária, Croácia, Hungria, Itália e Eslováquia como estando a desmantelar e a enfraquecer ativamente o Estado de Direito.

O relatório do grupo para 2026, divulgado esta segunda-feira, afirma que o Estado de Direito regrediu em todas as áreas – justiça, combate à corrupção, liberdade de imprensa e mecanismos de controlo e equilíbrio da sociedade civil – na Eslováquia sob o governo populista, autoritário e pró-Moscovo de Robert Fico.

O panorama é o mesmo na Bulgária, enquanto a Hungria, onde os 16 anos de Viktor Orbán no poder podem terminar após as eleições de 12 de abril, “permanece numa categoria à parte”.

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Há uma continuação da implementação de leis de políticas “cada vez mais retrógradas”, “sem qualquer sinal de mudança”.

Em Itália, foi adotado um decreto de segurança altamente restritivo que criminaliza bloqueios de estradas e outras formas de dissidência, enquanto reforça as garantias para a polícia.

Em vários Estados-membros, manifestantes climáticos e pró-Palestina enfrentaram proibições e criminalização.

Em outros lugares, o Liberties identificou a Bélgica, a Dinamarca, a França, a Alemanha e a Suécia, todos países com fortes tradições democráticas, como “países em declínio”. São locais onde o Estado de Direito está a deteriorar-se em algumas áreas, sem que essa erosão faça parte de uma estratégia política geral.

A Chéquia, a Estónia, a Grécia, a Irlanda, a Lituânia, os Países Baixos, a Romênia e a Espanha foram classificadas como “países estagnados”, definidos como países onde as condições do Estado de Direito não estão a melhorar nem a piorar, segundo o relatório de 800 páginas.

O relatório também criticou as instituições da UE em geral, afirmando que, em 2025, não apenas “refletiram muitos dos problemas observados nos Estados-Membros”, como também falharam em aplicar e defender consistentemente os direitos fundamentais.

Normalizaram o uso de legislação excecional e acelerada, revogaram proteções essenciais aos direitos fundamentais e lideraram uma campanha concertada contra organizações de fiscalização”, disse Kersty McCourt, consultora sénior de defesa de direitos da Liberties.

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