Cinco estados da UE estão a degradar o Estado de Direito de forma “consistente e intencional”

Os governos em cinco Estados-membros da UE estão a degradar o Estado de Direito de forma “consistente e intencional”. Este é um alerta do principal grupo de defesa das liberdades civis da Europa, o “Liberties”.

O mesmo grupo, segundo o jornal britânico “Guardian” diz ainda que os padrões democráticos estão a deteriorar-se em outros seis países, incluindo democracias historicamente fortes.

Com base em evidências de mais de 40 organizações não governamentais em 22 países, o Liberties descreveu os governos da Bulgária, Croácia, Hungria, Itália e Eslováquia como estando a desmantelar e a enfraquecer ativamente o Estado de Direito.

O relatório do grupo para 2026, divulgado esta segunda-feira, afirma que o Estado de Direito regrediu em todas as áreas – justiça, combate à corrupção, liberdade de imprensa e mecanismos de controlo e equilíbrio da sociedade civil – na Eslováquia sob o governo populista, autoritário e pró-Moscovo de Robert Fico.

O panorama é o mesmo na Bulgária, enquanto a Hungria, onde os 16 anos de Viktor Orbán no poder podem terminar após as eleições de 12 de abril, “permanece numa categoria à parte”.