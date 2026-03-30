Espanha fecha espaço aéreo a aviões dos Estados Unidos envolvidos na guerra com o Irão

Espanha fechou o espaço aéreo aos aviões norte-americanos envolvidos em ataques ao Irão, afirmou a ministra espanhola da Defesa, Margarita Robles.

"Não autorizaremos a utilização das bases militares de Morón e Rota para quaisquer atos relacionados com a guerra no Irão", disse a ministra, acrescentando que Espanha "deixou isso claro ao Governo norte-americano desde o início".

O Governo de Pedro Sanchez tinha já recusado a utilização de duas bases militares pelos EUA - em Cádiz e na região de Sevilha.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, José Manuel Albares, acrescentou que o objetivo da decisão era "não fazer nada que pudesse incentivar uma escalada nesta guerra".

Os Estados Unidos ainda não se pronunciaram sobre esta decisão, mas no passado, o presidente Donald Trump já ameaçou impor um embargo comercial total a Espanha devido à oposição à guerra no Irão.