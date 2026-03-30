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Conflito no Médio Oriente
Espanha fecha espaço aéreo a aviões dos Estados Unidos envolvidos na guerra com o Irão
30 mar, 2026 - 13:43 • João Carlos Malta
Mais um passo de Espanha na rejeição de um envolvimento militar na guerra dos Estados Unidos e de Israel no Médio Oriente com o Irão.
Espanha fechou o espaço aéreo aos aviões norte-americanos envolvidos em ataques ao Irão, afirmou a ministra espanhola da Defesa, Margarita Robles.
"Não autorizaremos a utilização das bases militares de Morón e Rota para quaisquer atos relacionados com a guerra no Irão", disse a ministra, acrescentando que Espanha "deixou isso claro ao Governo norte-americano desde o início".
O Governo de Pedro Sanchez tinha já recusado a utilização de duas bases militares pelos EUA - em Cádiz e na região de Sevilha.
O ministro dos Negócios Estrangeiros, José Manuel Albares, acrescentou que o objetivo da decisão era "não fazer nada que pudesse incentivar uma escalada nesta guerra".
Os Estados Unidos ainda não se pronunciaram sobre esta decisão, mas no passado, o presidente Donald Trump já ameaçou impor um embargo comercial total a Espanha devido à oposição à guerra no Irão.
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Desde o início da guerra no final de fevereiro, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, tem sido um dos mais veementes opositores aos ataques dos EUA e de Israel contra o Irã, descrevendo-os como "imprudentes" e "ilegais".
Na última quarta-feira passada, o primeiro-ministro espanhol anunciou também que "todos os planos de voo que envolviam ações relacionadas à operação no Irão foram rejeitados – todos eles, incluindo os de reabastecimento aéreo".
"Somos um país soberano que não deseja participar de guerras ilegais", rematou.
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