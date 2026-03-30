Ouvir
  • Noticiário das 3h
  • 31 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Conflito no Médio Oriente

Espanha fecha espaço aéreo a aviões dos Estados Unidos envolvidos na guerra com o Irão

30 mar, 2026 - 13:43 • João Carlos Malta

Mais um passo de Espanha na rejeição de um envolvimento militar na guerra dos Estados Unidos e de Israel no Médio Oriente com o Irão.

A+ / A-

Espanha fechou o espaço aéreo aos aviões norte-americanos envolvidos em ataques ao Irão, afirmou a ministra espanhola da Defesa, Margarita Robles.

"Não autorizaremos a utilização das bases militares de Morón e Rota para quaisquer atos relacionados com a guerra no Irão", disse a ministra, acrescentando que Espanha "deixou isso claro ao Governo norte-americano desde o início".

O Governo de Pedro Sanchez tinha já recusado a utilização de duas bases militares pelos EUA - em Cádiz e na região de Sevilha.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, José Manuel Albares, acrescentou que o objetivo da decisão era "não fazer nada que pudesse incentivar uma escalada nesta guerra".

Os Estados Unidos ainda não se pronunciaram sobre esta decisão, mas no passado, o presidente Donald Trump já ameaçou impor um embargo comercial total a Espanha devido à oposição à guerra no Irão.

Montenegro diz que EUA "são aliado incontornável", mas critica ameaças de Trump a Espanha

Montenegro diz que EUA "são aliado incontornável", mas critica ameaças de Trump a Espanha

O primeiro-ministro com Pedro Sanchez ao lado, qui(...)

Desde o início da guerra no final de fevereiro, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, tem sido um dos mais veementes opositores aos ataques dos EUA e de Israel contra o Irã, descrevendo-os como "imprudentes" e "ilegais".

Na última quarta-feira passada, o primeiro-ministro espanhol anunciou também que "todos os planos de voo que envolviam ações relacionadas à operação no Irão foram rejeitados – todos eles, incluindo os de reabastecimento aéreo".

"Somos um país soberano que não deseja participar de guerras ilegais", rematou.

Trump ameaça destruir infraestruturas energéticas do Irão e assumir controlo de Kharg

Trump ameaça destruir infraestruturas energéticas do Irão e assumir controlo de Kharg

Presidente norte-americano ameaça atacar infraestr(...)

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 3h
  • 31 mar, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

  • Mandem o SAFE deles
    30 mar, 2026 para cá. E acrescentem o da Hungria 17:19
    Não precisam fazer ameaças a Espanha: façam com que a UE desloque o envelope do SAFE que era para ir para Espanha, para cá. E façam o mesmo ao envelope que vai para a Hungria. É ridículo que a Hungria receba o dobro de nós, quando já afirmou publicamente que se for invadida pela Rússia, rende-se de imediato.

Vídeos em destaque

Combustível mais barato estraga os motores?

Combustíveis

Combustível mais barato estraga os motores?

Indústria nacional de defesa "vai ter o melhor ano de sempre"

Indústria nacional de defesa "vai ter o melhor ano de (...)

Melania chega a cimeira com um humanóide que anda e fala

Melania chega a cimeira com um humanóide que anda e fa(...)

Forçar mudança política no Irão “ainda está no pensamento” de EUA e Israel

Forçar mudança política no Irão “ainda está no pensame(...)

De que se queixam os Media?

De que se queixam os Media?