- Noticiário das 3h
- 31 mar, 2026
-
Médio Oriente
Israel recua e concede ao Patriarca Latino de Jerusalém acesso ao Santo Sepulcro
30 mar, 2026 - 07:59 • Lusa
O primeiro-ministro de Israel revogou esta segunda-feira a proibição de entrada no Santo Sepulcro à mais alta autoridade católica da Terra Santa, o Patriarca Latino, afirmando que pode "realizar serviços religiosos como desejar".
O primeiro-ministro de Israel revogou esta segunda-feira a proibição de entrada no Santo Sepulcro à mais alta autoridade católica da Terra Santa, o Patriarca Latino, afirmando que pode "realizar serviços religiosos como desejar".
"Instruí as autoridades competentes para concederem ao Cardeal Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino, acesso total e imediato à Igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém", disse Benjamin Netanyahu, num comunicado.
A polícia israelita impediu o patriarca de aceder à Igreja do Santo Sepulcro para celebrar a missa de Domingo de Ramos, celebração católica que se realiza uma semana antes do domingo de Páscoa, e celebra a entrada de Jesus em Jerusalém.
A decisão foi tomada apesar de Pizzaballa ter respeitado as restrições de segurança que limitam os aglomerados a 50 pessoas devido à guerra com o Irão.
"É verdade que a polícia tinha dito que as ordens do comando interno impediam qualquer tipo de reunião em locais sem abrigo, mas não tínhamos solicitado nada público, apenas uma breve e pequena cerimónia privada para preservar a ideia da celebração no Santo Sepulcro", explicou o clérigo, em declarações transmitidas pela emissora italiana TV2000.
O cardeal também deixou claro que o incidente ocorreu "sem confrontos" e que foi tratado de forma educada. .
"Não houve confrontos, tudo decorreu de forma muito cortês", acrescentou.
Além disso, Pizzaballa indicou que compreende que se deva garantir a segurança em plena guerra, mas também a oração face à celebração da Semana Santa.
Governo português condena Israel por impedir patriarca de celebrar missa no Santo Sepulcro
Ministério dos Negócios Estrangeiros condena atuaç(...)
O Patriarca Latino de Jerusalém afirmou que pretende aproveitar o impedimento de que foi alvo para que se preserve o direito à oração, "respeitando a segurança de todos".
Benjamin Netanyahu assegurou que as forças de segurança israelitas estavam a "elaborar um plano para que os líderes eclesiásticos possam celebrar os seus cultos no local sagrado durante os próximos dias".
Segundo o governante israelita, o Irão tem atacado "repetidamente" os locais sagrados das três religiões monoteístas, numa referência à queda de destroços da interceção de um míssil no bairro judeu, a apenas 400 metros da Esplanada das Mesquitas ou do Muro das Lamentações.
Não há indícios, até ao momento, de que estes locais (entre os quais a Esplanada das Mesquitas, o terceiro local mais sagrado do Islão) fossem o alvo específico dos mísseis disparados pelo Irão.
Autoridades de países como Itália, França, Espanha, Brasil e até mesmo Estados Unidos manifestaram rejeição à decisão israelita.
O Presidente da República Portuguesa, António José Seguro, reprovou no domingo o impedimento da celebração da missa de Domingo de Ramos, assim como o Governo, que através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, condenou a ação da polícia israelita.
"O impedimento do acesso do Cardeal Pizzaballa, Patriarca Latino de Jerusalém, à igreja do Santo Sepulcro para as celebrações do Domingo de Ramos, que seriam apenas retransmitidas, merece a mais firme reprovação", escreveu o Ministério dos Negócios Estrangeiros na rede social X.
Guerra no Médio Oriente
Israel vai intensificar ataques contra o Irão
O líder da oposição israelita, Yair Lapid, alertou(...)
- Noticiário das 3h
- 31 mar, 2026
-
- Patriarca de Jerusalém impedido de celebrar missa de Domingo de Ramos no Santo Sepulcro
- Governo português condena Israel por impedir patriarca de celebrar missa no Santo Sepulcro
- Patriarca de Lisboa fala em violação da liberdade religiosa em Jerusalém
- Macron condena polícia por impedir patriarca de celebrar missa no Santo Sepulcro
- Apropriação política da fé? "Sempre houve, mas hoje é absolutamente gritante"
- Cardeal Parolin chama embaixador de Israel para lamentar "infeliz incidente"
- Patriarca de Jerusalém impedido de celebrar missa de Domingo de Ramos no Santo Sepulcro
- Governo português condena Israel por impedir patriarca de celebrar missa no Santo Sepulcro
- Patriarca de Lisboa fala em violação da liberdade religiosa em Jerusalém
- Macron condena polícia por impedir patriarca de celebrar missa no Santo Sepulcro
- Apropriação política da fé? "Sempre houve, mas hoje é absolutamente gritante"
- Cardeal Parolin chama embaixador de Israel para lamentar "infeliz incidente"