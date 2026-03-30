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James Blake pede retirada de créditos de música do novo albúm de Kanye West
30 mar, 2026 - 08:03 • Redação
O cantor argumenta que “a versão original tem uma essência completamente diferente” da agora editada.
James Blake pediu para que o seu nome fosse removido dos créditos de produção da música “This One Here”, que integra o novo álbum “Bully” do artista Kanye West, agora conhecido com Ye.
Numa publicação na plataforma de streaming Vault, a qual Blake utiliza para falar diretamente com os fãs, diz que a “versão original” da canção, gravada há uns anos, “tem uma essência completamente diferente”.
“Fico feliz pelos fãs, mas pedi para ser retirado dos créditos de produtor por enquanto, porque não quero levar o crédito pelo trabalho de outras pessoas e esta versão não é a que criei com o Ye”, explica.
Acrescenta que “não é nada pessoal, só cheguei a um ponto em que não quero ter créditos em canções nas quais não posso influenciar o resultado final.”
Os dois artistas têm vindo a colaborar várias vezes ao longo dos anos, mas não recentemente.
O álbum “Bully” passou por diferentes versões antes de ser lançado oficialmente, tal como a maior parte dos últimos lançamentos de Kanye.
Em declarações anteriores de Blake à Variety, o artista chegou a recusar comentar sobre a amizade entre ambos, após diversos comentários antissemitas feitos por Ye.
Na mesma entrevista em que pediu que o seu nome fosse desacreditado, justificou ainda que as canções tinham evoluído tanto para além das suas contribuições originais, que não merecia nem queria crédito.
À data desta publicação, James Blake ainda é um dos nomes que consta nos créditos da música nas principais plataformas de streaming.
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