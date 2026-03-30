Merz alerta: escalada no Irão pode ter impacto na Europa semelhante ao da Covid-19

O chanceler alemão, Friedrich Merz, alertou esta segunda-feira que um eventual alastramento do conflito no Irão poderá ter consequências económicas profundas para a Alemanha e para a Europa, comparáveis aos impactos registados durante a pandemia de Covid-19.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O responsável sublinhou que a escalada da tensão no Médio Oriente representa um risco significativo para a estabilidade energética e para o crescimento económico do continente.

Segundo Merz, a forte dependência europeia de mercados energéticos externos torna a região particularmente vulnerável a choques geopolíticos, podendo provocar aumentos acentuados nos preços da energia, perturbações nas cadeias de abastecimento e um travão generalizado à atividade económica.

Também o ministro alemão da Economia reforçou a preocupação do Governo, indicando que novas medidas de resposta à crise energética estão a ser avaliadas.

A decisão sobre eventuais apoios e mecanismos de mitigação deverá ser tomada após a Páscoa, numa altura em que Berlim procura equilibrar o controlo da inflação com a necessidade de proteger empresas e famílias.

O governante destacou ainda que os sinais de abrandamento económico já são evidentes na maior economia europeia. Entre os indicadores mais recentes, destaca-se a inflação na Alemanha, que atingiu os 2,8% em março, refletindo pressões persistentes sobre os preços, sobretudo no setor energético.

Perante este cenário, o executivo alemão admite que a evolução do conflito no Irão será determinante para os próximos meses, podendo influenciar não apenas a economia nacional, mas também o desempenho global da União Europeia.