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Merz alerta: escalada no Irão pode ter impacto na Europa semelhante ao da Covid-19

30 mar, 2026 - 14:28 • Olímpia Mairos

Governo alemão prepara novas medidas para travar crise energética após a Páscoa, numa altura em que a inflação atinge 2,8% e surgem sinais de abrandamento económico.

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O chanceler alemão, Friedrich Merz, alertou esta segunda-feira que um eventual alastramento do conflito no Irão poderá ter consequências económicas profundas para a Alemanha e para a Europa, comparáveis aos impactos registados durante a pandemia de Covid-19.

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O responsável sublinhou que a escalada da tensão no Médio Oriente representa um risco significativo para a estabilidade energética e para o crescimento económico do continente.

Segundo Merz, a forte dependência europeia de mercados energéticos externos torna a região particularmente vulnerável a choques geopolíticos, podendo provocar aumentos acentuados nos preços da energia, perturbações nas cadeias de abastecimento e um travão generalizado à atividade económica.

Também o ministro alemão da Economia reforçou a preocupação do Governo, indicando que novas medidas de resposta à crise energética estão a ser avaliadas.

A decisão sobre eventuais apoios e mecanismos de mitigação deverá ser tomada após a Páscoa, numa altura em que Berlim procura equilibrar o controlo da inflação com a necessidade de proteger empresas e famílias.

O governante destacou ainda que os sinais de abrandamento económico já são evidentes na maior economia europeia. Entre os indicadores mais recentes, destaca-se a inflação na Alemanha, que atingiu os 2,8% em março, refletindo pressões persistentes sobre os preços, sobretudo no setor energético.

Perante este cenário, o executivo alemão admite que a evolução do conflito no Irão será determinante para os próximos meses, podendo influenciar não apenas a economia nacional, mas também o desempenho global da União Europeia.

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  • À mercê
    30 mar, 2026 dos russos 17:21
    Que tal começar antes por reabrir as centrais térmicas e nucleares que a gorda Merkel mandou fechar, e puseram a Alemanha à mercê dos russos?

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