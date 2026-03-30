Pelo menos 70 mortos em "massacre" no Haiti após ataque armado de gangue

Pelo menos 70 pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas após um ataque armado de um gangue na região agrícola de Artibonite, no Haiti, avançaram esta segunda-feira os grupos locais de direitos humanos citados pelo "Haitian Times".

Desde sábado que o grupo persegue os residentes, obrigados a fugir, e incendiam dezenas de casas da aldeia, sendo que vários bairros ficaram desertos. Porém, este cenário de violência tem se vindo a repetir nos últimos meses, cada vez próximo da capital Porto Príncipe.

Este balanço é um número superior às estimativas oficiais de pouco mais de uma dezena de vítimas na região.



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"Não sei como descrever o que está a acontecer", partilhou um dos ativistas do grupo de direitos humanos.

“Numa família, três irmãos foram mortos. Noutra, três primos já foram enterrados, porque os corpos não podiam ser preservados, uma vez que as gangues os mutilaram e esmagaram.”