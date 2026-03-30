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Guerra no Irão
Trump diz querer controlar petróleo iraniano e que pode tomar a ilha de Kharg
30 mar, 2026 - 10:20 • João Carlos Malta
Noutra dimensão, o presidente norte-americano diz que decorrem conversas diretas e indiretas com Teerão e que um acordo de cessar-fogo pode ser alcançado em breve.
Donald Trump afirmou em entrevista ao Financial Times, no domingo, que quer "controlar o petróleo do Irão" e que caso quisesse poderia apoderar-se do pólo exportador da Ilha de Kharg.
As declarações surgem num momento em que os EUA estão a enviar milhares de soldados para o Oriente Médio.
Trump disse ao jornal britânico: "Para ser honesto, minha ideia preferida é tomar o petróleo do Irão, mas algumas pessoas estúpidas nos EUA perguntam: 'Por que estás a fazer isso?' Mas são pessoas estúpidas."
O presidente norte-americano disse àquele jornal que preferia ficar com o controlo do petróleo iraniano, comparando a possível medida à situação da Venezuela, onde os EUA pretendem controlar a indústria petrolífera "indefinidamente" após a detenção de Nicolás Maduro em janeiro.
Esta entrevista do presidente surge no meio da crise no Oriente Médio causada pela guerra entre EUA e Israel com o Irão, que fez o preço do petróleo tenha subido mais de 50% em um mês.
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Em relação à ilha de Kharg, na mesma entrevista Trump afirmou que "talvez a tomemos, talvez não. Temos muitas opções".
"Isso também significaria que teríamos que ficar lá [na Ilha de Kharg] por um tempo", assume.
Quando questionado sobre a defesa iraniana na ilha, Trump disse: "Não acho que eles tenham qualquer defesa. Poderíamos tomá-la com muita facilidade."
As declarações do presidente norte-americano surgem quando mais 3.500 soldados americanos ao Oriente Médio chegam àquela zona do , enquanto crescem os receios de que uma escalada ainda maior possa expor as forças americanas a ataques iranianos.
Trump acrescentou que as negociações indiretas entre os EUA e o Irão, por meio de "emissários" paquistaneses, estão a correr bem, mas recusou-se a comentar se um acordo de cessar-fogo poderia ser alcançado em breve.
"Um acordo pode ser fechado rapidamente", assegurou, no entanto, Trump.
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