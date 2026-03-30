Trump diz querer controlar petróleo iraniano e que pode tomar a ilha de Kharg

Donald Trump afirmou em entrevista ao Financial Times, no domingo, que quer "controlar o petróleo do Irão" e que caso quisesse poderia apoderar-se do pólo exportador da Ilha de Kharg.

As declarações surgem num momento em que os EUA estão a enviar milhares de soldados para o Oriente Médio.

Trump disse ao jornal britânico: "Para ser honesto, minha ideia preferida é tomar o petróleo do Irão, mas algumas pessoas estúpidas nos EUA perguntam: 'Por que estás a fazer isso?' Mas são pessoas estúpidas."

O presidente norte-americano disse àquele jornal que preferia ficar com o controlo do petróleo iraniano, comparando a possível medida à situação da Venezuela, onde os EUA pretendem controlar a indústria petrolífera "indefinidamente" após a detenção de Nicolás Maduro em janeiro.

Esta entrevista do presidente surge no meio da crise no Oriente Médio causada pela guerra entre EUA e Israel com o Irão, que fez o preço do petróleo tenha subido mais de 50% em um mês.