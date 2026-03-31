- Noticiário das 3h
- 01 abr, 2026
-
António Costa alerta para situação “extremamente perigosa” no Médio Oriente e pede contenção ao Irão
31 mar, 2026 - 15:32 • Olímpia Mairos
Líder do Conselho Europeu apela à desescalada após contacto com o Presidente iraniano e defende via diplomática para travar a violência no Médio Oriente.
O presidente do Conselho Europeu, António Costa, alertou esta terça-feira para a escalada de tensão no Médio Oriente, considerando que “a situação atual (…) é extremamente perigosa” e apelando à moderação de todas as partes.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Numa mensagem publicada na rede social X, após uma conversa telefónica com o Presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, o responsável europeu explicou que transmitiu diretamente a Teerão a necessidade de travar o agravamento do conflito.
Segundo escreveu, “apelei à desescalada e à moderação, à proteção dos civis e das infraestruturas civis, bem como à necessidade de todas as partes respeitarem plenamente o direito internacional”.
António Costa manifestou pesar pelas vítimas civis, sublinhando que “a perda de vidas inocentes, incluindo na escola de Minab, é profundamente lamentável”, numa referência a um dos episódios mais recentes de violência.
O presidente do Conselho Europeu revelou ainda que instou o Irão a alterar a sua atuação na região, afirmando ter “exortado o Irão a pôr termo aos ataques inaceitáveis contra países da região” e a privilegiar canais diplomáticos.
Nesse sentido, defendeu um maior envolvimento internacional, nomeadamente “com a ONU, para garantir a liberdade de navegação no Estreito de Ormuz”, uma via estratégica para o comércio energético global.
Apesar do agravamento da situação, António Costa considerou que ainda existe margem para uma solução negociada, insistindo que “deve haver espaço para a diplomacia”.
O líder europeu assegurou também que “a UE está pronta a contribuir para todos os esforços diplomáticos destinados a reduzir as tensões e a encontrar uma solução duradoura para pôr fim às hostilidades”.
Na mesma mensagem, António Costa salientou que qualquer saída para o conflito deverá igualmente responder “às preocupações de segurança mais amplas suscitadas pelo Irão”, reiterando o compromisso europeu com a estabilidade no Médio Oriente.
- Noticiário das 3h
- 01 abr, 2026
-
- Guerra no Irão. Disparado míssil não testado contra escola e recinto desportivo
- Drone atinge petroleiro com dois milhões de barris no Dubai
- Rubio critica Espanha por não permitir uso do espaço aéreo a aviões dos EUA contra Irão
- UE decide prolongar sanções ao regime do Irão até abril de 2027
- Merz alerta: escalada no Irão pode ter impacto na Europa semelhante ao da Covid-19
- “Vão buscar o vosso próprio petróleo”: Trump endurece tom contra aliados europeus
- Trump ameaça destruir infraestruturas energéticas do Irão e assumir controlo de Kharg
- Irão estendeu o controlo até à porta de entrada do Estreito de Ormuz
- Pequim junta China e Paquistão em apelo a cessar-fogo e negociações de paz no Médio Oriente
- Guerra no Irão. Disparado míssil não testado contra escola e recinto desportivo
- Drone atinge petroleiro com dois milhões de barris no Dubai
- Rubio critica Espanha por não permitir uso do espaço aéreo a aviões dos EUA contra Irão
- UE decide prolongar sanções ao regime do Irão até abril de 2027
- Merz alerta: escalada no Irão pode ter impacto na Europa semelhante ao da Covid-19
- “Vão buscar o vosso próprio petróleo”: Trump endurece tom contra aliados europeus
- Trump ameaça destruir infraestruturas energéticas do Irão e assumir controlo de Kharg
- Irão estendeu o controlo até à porta de entrada do Estreito de Ormuz
- Pequim junta China e Paquistão em apelo a cessar-fogo e negociações de paz no Médio Oriente