- Noticiário das 3h
- 01 abr, 2026
-
Cigarros electrónicos podem causar cancro do pulmão e da boca
31 mar, 2026 - 09:19 • João Carlos Malta
Os académicos da Universidade de Sidney pedem às entidades reguladoras a agirem agora, em vez de esperarem décadas até que o nível de risco final seja fixado.
O uso de cigarros eletrónicos pode causar cancro do pulmão e da boca, segundo os investigadores da Universidade de Nova Gales do Sul, em Sidney.
Como os cigarros eletrónicos modernos foram inventados apenas no início dos anos 2000, não existem dados suficientes a longo prazo de um grande número de pessoas que vaporizam e desenvolveram cancro para determinar o risco definitivo.
Os investigadores, citados pelo jornal “Guardian” analisaram avaliações de evidências de estudos com animais, relatos de casos em humanos e pesquisas laboratoriais publicadas entre 2017 e 2025.
Esta é uma das avaliações mais detalhadas até à data sobre a forma como os cigarros eletrónicos com nicotina podem causar cancro.
Os sinais de alerta precoce no organismo fortemente ligados ao risco de cancro, incluem danos no ADN e inflamação, afirmou um dos coautores, o professor adjunto Bernard Stewart.
“Não há dúvida de que as células e os tecidos da cavidade oral, da boca e dos pulmões são alterados pela inalação do vapor dos cigarros eletrónicos”, disse Stewart.
Muitos utilizadores de cigarros eletrónicos também fumam, o que torna difícil distinguir os efeitos do vaporizador isoladamente dos efeitos do tabaco.
Por estas razões, a revisão não mensurou quantas pessoas poderiam desenvolver cancro devido ao uso de cigarros eletrónicos, mas avaliou se este causa os tipos de alterações biológicas conhecidas por levar à doença.
Organização Mundial da Saúde
Portugal consome tabaco tradicional acima da média mundial e tem baixo uso de cigarros eletrónicos
Pelo menos 15 milhões de jovens entre os 13 e os 1(...)
No entanto, a revisão incluiu relatos de casos de médicos dentistas que observaram cancro oral em pessoas que apenas vaporizavam e nunca fumaram.
“Com base em todo este conhecimento… determinamos que os cigarros eletrónicos provavelmente causam cancro do pulmão e cancro oral, embora não possamos dizer qual será a magnitude deste impacto”, disse.
Explicador Renascença
Por que é que os adolescentes consomem mais álcool e cigarros eletrónicos?
O uso de cigarros eletrónicos aumentou em todo o m(...)
- Noticiário das 3h
- 01 abr, 2026
-
- Descoberta nova lesão pulmonar ligada ao consumo de cigarros eletrónicos com líquido
- Portugal consome tabaco tradicional acima da média mundial e tem baixo uso de cigarros eletrónicos
- Espanha quer proibir fumo em esplanadas e igualar tabaco a cigarros eletrónicos
- Por que é que os adolescentes consomem mais álcool e cigarros eletrónicos?
- OMS alerta para consumo de álcool e cigarros eletrónicos entre os jovens
- Cigarros eletrónicos preocupam pneumologistas
- Descoberta nova lesão pulmonar ligada ao consumo de cigarros eletrónicos com líquido
- Portugal consome tabaco tradicional acima da média mundial e tem baixo uso de cigarros eletrónicos
- Espanha quer proibir fumo em esplanadas e igualar tabaco a cigarros eletrónicos
- Por que é que os adolescentes consomem mais álcool e cigarros eletrónicos?
- OMS alerta para consumo de álcool e cigarros eletrónicos entre os jovens
- Cigarros eletrónicos preocupam pneumologistas