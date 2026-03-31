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Cigarros electrónicos podem causar cancro do pulmão e da boca

31 mar, 2026 - 09:19 • João Carlos Malta

Os académicos da Universidade de Sidney pedem às entidades reguladoras a agirem agora, em vez de esperarem décadas até que o nível de risco final seja fixado.

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O uso de cigarros eletrónicos pode causar cancro do pulmão e da boca, segundo os investigadores da Universidade de Nova Gales do Sul, em Sidney.

Como os cigarros eletrónicos modernos foram inventados apenas no início dos anos 2000, não existem dados suficientes a longo prazo de um grande número de pessoas que vaporizam e desenvolveram cancro para determinar o risco definitivo.

Os investigadores, citados pelo jornal “Guardian” analisaram avaliações de evidências de estudos com animais, relatos de casos em humanos e pesquisas laboratoriais publicadas entre 2017 e 2025.

Esta é uma das avaliações mais detalhadas até à data sobre a forma como os cigarros eletrónicos com nicotina podem causar cancro.

Os sinais de alerta precoce no organismo fortemente ligados ao risco de cancro, incluem danos no ADN e inflamação, afirmou um dos coautores, o professor adjunto Bernard Stewart.

“Não há dúvida de que as células e os tecidos da cavidade oral, da boca e dos pulmões são alterados pela inalação do vapor dos cigarros eletrónicos”, disse Stewart.

Muitos utilizadores de cigarros eletrónicos também fumam, o que torna difícil distinguir os efeitos do vaporizador isoladamente dos efeitos do tabaco.

Por estas razões, a revisão não mensurou quantas pessoas poderiam desenvolver cancro devido ao uso de cigarros eletrónicos, mas avaliou se este causa os tipos de alterações biológicas conhecidas por levar à doença.

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No entanto, a revisão incluiu relatos de casos de médicos dentistas que observaram cancro oral em pessoas que apenas vaporizavam e nunca fumaram.

“Com base em todo este conhecimento… determinamos que os cigarros eletrónicos provavelmente causam cancro do pulmão e cancro oral, embora não possamos dizer qual será a magnitude deste impacto”, disse.

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