Drone atinge petroleiro com dois milhões de barris no Dubai

Um petroleiro foi atingido por um drone e incendiou-se no Dubai, sendo que as autoridades daquele emirado confirmam que não houve qualquer fuga de petróleo da embarcação. O casco ficou danificado.

Este foi o mais recente ataque a navios mercantes no Golfo Pérsico e no Estreito de Ormuz, em plena guerra entre os EUA e Israel contra o Irão.

O petroleiro Al Salmi estava totalmente carregado com dois milhões de barris de petróleo e atracado no Dubai a caminho da China, quando foi atingido por um ataque de drone e um incêndio deflagrou.

O Dubai confirmou que as equipas de resposta "contiveram com sucesso o incidente que envolveu o petroleiro do Kuwait em águas do Dubai, sem derrame de petróleo e sem feridos". Acrescentaram que não houve feridos e que todos os 24 tripulantes estão em segurança.