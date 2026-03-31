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Guerra no Médio Oriente
Drone atinge petroleiro com dois milhões de barris no Dubai
31 mar, 2026 - 08:02 • João Carlos Malta
Este foi o mais recente ataque a navios mercantes no Golfo Pérsico e no Estreito de Ormuz, em plena guerra entre os EUA e Israel contra o Irão.
Um petroleiro foi atingido por um drone e incendiou-se no Dubai, sendo que as autoridades daquele emirado confirmam que não houve qualquer fuga de petróleo da embarcação. O casco ficou danificado.
Este foi o mais recente ataque a navios mercantes no Golfo Pérsico e no Estreito de Ormuz, em plena guerra entre os EUA e Israel contra o Irão.
O petroleiro Al Salmi estava totalmente carregado com dois milhões de barris de petróleo e atracado no Dubai a caminho da China, quando foi atingido por um ataque de drone e um incêndio deflagrou.
O Dubai confirmou que as equipas de resposta "contiveram com sucesso o incidente que envolveu o petroleiro do Kuwait em águas do Dubai, sem derrame de petróleo e sem feridos". Acrescentaram que não houve feridos e que todos os 24 tripulantes estão em segurança.
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O ataque ocorreu horas depois de Donald Trump ter avisado que os EUA iriam destruir as centrais elétricas e os poços de petróleo do Irão caso o país não abrisse o Estreito de Ormuz.
O conflito, que dura há um mês, alastrou-se ao Médio Oriente, matando milhares de pessoas, interrompendo o fornecimento de energia e ameaçando ter graves consequências na economia global.
Os preços do crude subiram brevemente após a agência de notícias estatal do Kuwait ter noticiado o ataque ao petroleiro, que tem capacidade para transportar cerca de 2 milhões de barris de petróleo, avaliados em mais de 200 milhões de dólares aos preços actuais.
Mas recuaram ligeiramente depois de o Wall Street Journal ter noticiado que Donald Trump terá dito aos conselheiros que estava disposto a terminar a guerra mesmo que o Estreito de Ormuz permanecesse fechado e que as opções militares “não eram a sua prioridade imediata”.
Os preços do petróleo Brent estão a caminho de uma subida de 59% em março, o maior ganho mensal alguma vez registado devido à guerra no Médio Oriente.
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