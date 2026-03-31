"Está a chegar ao fim": Trump admite querer sair da guerra no Irão

O Presidente norte-americano, Donald Trump, antecipou esta terça-feira que a ação militar dos Estados Unidos da América (EUA) contra o Irão está a "chegar ao fim", em entrevista à estação televisiva norte-americana "NBC News". Depois de mais um mês de guerra, o líder dos EUA avaliou os resultados do conflito e acredita que a nação está a sair-se "muito bem", já que "dizimaram" as forças armadas iranianas e a liderança atual é menos "radicalizada do que a anterior". Em conferência de imprensa na Casa Branca, Trump disse estar convicto de que a guerra termina em duas a três semanas. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui Trump adiantou ainda que as outras nações vão conseguir reabrir o Estreito de Ormuz "imediatamente" – uma das principais rotas globais de petróleo –, sem qualquer assistência militar dos EUA.

"A minha única função era garantir que não tinham uma arma nuclear. Quando sairmos [do Irão], o estreito vai abrir-se automaticamente", afirmou Trump em entrevista por telefone ao jornal "The New York Post". O Presidente norte-americano insistiu que a ofensiva norte-americana e israelita, alegadamente para impedir a República Islâmica de representar uma ameaça militar e nuclear para a região, "devastou o país" e que Teerão "já não tem forças".

"Não vamos ficar lá por muito mais tempo. Estamos a destruir tudo agora", garantiu o Presidente norte-americano. Sobre a "aniquilação total" no Irão, o Pentágono revelou já ter bombardeado 11 mil alvos nos últimos 32 dias de guerra no Médio Oriente Esta terça-feira Trump já tinha criticado vários aliados europeus por não apoiarem nem assumirem uma postura mais agressiva face ao Irão.