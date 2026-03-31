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​Guerra no Irão. Disparado míssil não testado contra escola e recinto desportivo

31 mar, 2026 - 14:11 • Cristina Nascimento

Arma será de fabrico norte-americano. Ataque aconteceu no primeiro dia de guerra e causou a morte a pelo menos 21 pessoas.

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No primeiro dia de guerra com o Irão terá sido disparado um míssil de fabrico norte-americano e não testado que atingiu uma escola e um recinto desportivo. A informação é avançada pelo jornal “New York Times”.

Segundo o jornal, que cita imprensa iraniana, este ataque e outros nas proximidades, na cidade de Lamerd, causaram a morte de, pelo menos, 21 pessoas.

Este ataque de 28 de fevereiro ocorreu no mesmo dia em que um míssil de cruzeiro Tomahawk dos EUA atingiu uma escola na cidade de Minab, a várias centenas de quilómetros de distância, matando 175 pessoas.

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O jornal verificou vídeos de dois ataques em Lamerd, bem como imagens das consequências dos ataques. Repórteres do Times e especialistas em munições descobriram que as características da arma, as explosões e os danos são consistentes com um míssil balístico de curto alcance chamado Precision Strike Missile (PrSM), concebido para detonar logo acima do alvo e lançar pequenas esferas de tungsténio.

Um responsável norte-americano, em declarações ao jornal, confirmou que o míssil utilizado no ataque a Lamerd foi o PrSM. O responsável não estava autorizado a comentar publicamente sobre o ataque e falou sob condição de anonimato.

Já o porta-voz do Comando Central dos EUA, capitão Tim Hawkins, afirmou em comunicado que estão “cientes dos relatos”, garantindo que estão sob investigação. “As forças dos EUA não atacam indiscriminadamente civis, ao contrário do regime iraniano”, acrescentou.

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