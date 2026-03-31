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Israel alcançou mais de metade dos objetivos na guerra, diz Netanyahu

31 mar, 2026 - 00:10 • Lusa

"Claramente, estamos a meio do caminho, mas não quero estabelecer um calendário", afirmou o primeiro-ministro israelita. "Acredito que este regime irá sofrer uma derrocada."

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O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou na segunda-feira que foram alcançados mais de metade dos objetivos da guerra contra o regime iraniano, prevendo que este irá acabar numa "derrocada".

"Claramente, estamos a meio do caminho, mas não quero estabelecer um calendário", afirmou Netanyahu numa entrevista ao canal de notícias conservador norte-americano Newsmax, no 31.º dia da guerra contra o Irão.

Questionado sobre a solidez da República Islâmica, que já perdeu o líder supremo aiatolá Ali Khamenei e alguns dos seus principais dirigentes, o chefe do governo israelita previu que acabará por ruir, embora tenha reiterado que não era esse o objetivo da guerra travada por Israel e pelos Estados Unidos da América (EUA).

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"Acredito que este regime irá sofrer uma derrocada. Mas, por agora, neste preciso momento, o que estamos a fazer é simplesmente alterar as suas capacidades militares, as suas capacidades de mísseis balísticos, as suas capacidades nucleares, e também enfraquecê-lo por dentro", declarou Netanyahu.

"Acho que conquistámos muito. Enfraquecemos este regime. Desferimos-lhes um golpe muito duro. Matámos milhares de membros da Guarda Revolucionária Islâmica e matámos os seus líderes", reivindicou o primeiro-ministro israelita.

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Desde o início dos ataques de Israel e Estados Unidos contra o Irão, a 28 de fevereiro, Teerão tem respondido com ataques contra alvos militares e estratégicos em diversos países aliados de Washington no Médio Oriente.

As infraestruturas energéticas de países vizinhos como o Qatar e a Arábia Saudita têm sido particularmente visadas pelos mísseis iranianos.

Teerão declarou ainda o encerramento do Estreito de Ormuz, por onde passa perto de um quinto das exportações globais de petróleo e gás, ameaçando atacar navios que o tentem atravessar. Washington e Teerão iniciaram entretanto conversações indiretas com mediação do Paquistão.

Na entrevista ao canal norte-americano, Netanyahu afirmou que Israel e EUA estão perto de destruir totalmente os alvos definidos na República Islâmica, desde a produção de mísseis até à capacidade de enriquecimento de urânio.

"Estamos prestes a acabar com a indústria bélica deles. Toda a sua base industrial, a destruir tudo, fábricas inteiras e o próprio programa nuclear."

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