Israel alcançou mais de metade dos objetivos na guerra, diz Netanyahu

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou na segunda-feira que foram alcançados mais de metade dos objetivos da guerra contra o regime iraniano, prevendo que este irá acabar numa "derrocada".

"Claramente, estamos a meio do caminho, mas não quero estabelecer um calendário", afirmou Netanyahu numa entrevista ao canal de notícias conservador norte-americano Newsmax, no 31.º dia da guerra contra o Irão.

Questionado sobre a solidez da República Islâmica, que já perdeu o líder supremo aiatolá Ali Khamenei e alguns dos seus principais dirigentes, o chefe do governo israelita previu que acabará por ruir, embora tenha reiterado que não era esse o objetivo da guerra travada por Israel e pelos Estados Unidos da América (EUA).

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"Acredito que este regime irá sofrer uma derrocada. Mas, por agora, neste preciso momento, o que estamos a fazer é simplesmente alterar as suas capacidades militares, as suas capacidades de mísseis balísticos, as suas capacidades nucleares, e também enfraquecê-lo por dentro", declarou Netanyahu.

"Acho que conquistámos muito. Enfraquecemos este regime. Desferimos-lhes um golpe muito duro. Matámos milhares de membros da Guarda Revolucionária Islâmica e matámos os seus líderes", reivindicou o primeiro-ministro israelita.