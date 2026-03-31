Israel pode perder estatuto no Conselho da Europa

O Conselho da Europa afirmou esta terça-feira que Israel pode perder o estatuto de membro observador na Assembleia Parlamentar deste órgão devido à recente aprovação da lei de pena de morte que visa especificamente palestinianos condenados por homicídio terrorista.

O Conselho da Europa, órgão de vigilância dos direitos humanos e da democracia, conta com uma assembleia de 612 parlamentares provenientes dos 46 Estados-membros da organização, bem como de três Estados que nela participam na qualidade de observadores: Canadá, Israel e México.

Num comunicado, a presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa (APCE), Petra Bayr, considerou que a aprovação da lei na segunda-feira "compromete gravemente o estatuto de observador de Israel" no órgão.

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Esta votação no Knesset (parlamento israelita) "afasta Israel dos valores do Conselho da Europa, que rejeita a pena de morte em qualquer lugar e em todas as circunstâncias", explicou Bayr.