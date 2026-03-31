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Médio Oriente
Israel pode perder estatuto no Conselho da Europa
31 mar, 2026 - 21:18 • Lusa
Recente aprovação da lei de pena de morte pela justiça israelita "afasta Israel dos valores do Conselho da Europa, que rejeita a pena de morte em qualquer lugar e em todas as circunstâncias", diz a presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa.
O Conselho da Europa afirmou esta terça-feira que Israel pode perder o estatuto de membro observador na Assembleia Parlamentar deste órgão devido à recente aprovação da lei de pena de morte que visa especificamente palestinianos condenados por homicídio terrorista.
O Conselho da Europa, órgão de vigilância dos direitos humanos e da democracia, conta com uma assembleia de 612 parlamentares provenientes dos 46 Estados-membros da organização, bem como de três Estados que nela participam na qualidade de observadores: Canadá, Israel e México.
Num comunicado, a presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa (APCE), Petra Bayr, considerou que a aprovação da lei na segunda-feira "compromete gravemente o estatuto de observador de Israel" no órgão.
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Esta votação no Knesset (parlamento israelita) "afasta Israel dos valores do Conselho da Europa, que rejeita a pena de morte em qualquer lugar e em todas as circunstâncias", explicou Bayr.
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"Espero que o Supremo Tribunal de Israel rejeite esta lei", acrescentou, salientando que é muito provável que o assunto seja debatido numa sessão da APCE marcada para 22 de abril, em Estrasburgo, França, dedicada à abolição da pena de morte.
Em causa está o texto aprovado na segunda-feira que estabelece a obrigatoriedade da pena de morte (salvo raras exceções) para os tribunais militares israelitas que julguem palestinianos da Cisjordânia ocupada por crimes de homicídio no âmbito de ações terroristas.
Telavive utiliza essa classificação não só para atentados, mas também para pessoas que atacam, mesmo que seja apenas atirando pedras, os soldados ou colonos israelitas.
No caso dos tribunais penais ordinários que julgam cidadãos israelitas – incluindo colonos ilegais da Cisjordânia –, a reforma dificulta enormemente a aplicação da pena de morte por homicídio terrorista, dando aos juízes a opção de impor prisão perpétua e acrescentando requisitos que tornam a aplicação da pena capital quase impossível.
As reações de contestação à lei têm-se multiplicado desde segunda-feira, com a Amnistia Internacional a considerar que Israel está a "conceder-se carta branca para executar palestinianos".
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