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Jornalista com passaporte dos EUA raptada em Bagdade

31 mar, 2026 - 19:49 • Catarina Magalhães, com Reuters

Suspeita-se que a desaparecida seja a repórter Shelly Kittleson, mas o seu paradeiro continua por apurar.

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Uma jornalista com passaporte norte-americano foi esta terça-feira raptada em Bagdade, capital do Iraque, por um grupo armado desconhecido, avançou o ministério do Interior do Iraque.

Segundo a agência Reuters, a desaparecida trata-se da repórter "freelance" (por conta própria, em português) Shelly Kittleson.

Apesar da polícia local ter decidido não revelar a nacionalidade da profissional de comunicação, o Departamento de Estado dos Estados Unidos da América (EUA) já reconheceu o rapto e a nacionalidade norte-americana de Shelly.

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Sabe-se que a jornalista, com cerca de 50 anos, foi retirada do seu carro por quatro homens à paisana e levada à força para um veículo dos agressores, acelerando por uma das avenidas centrais da capital iraquiana.

A polícia perseguiu um dos veículo dos raptores que acabou por capotar durante a emboscada, mas foi um esquema montado para dificultar o trabalho dos agentes, segundo o jornal "i24 News".

Até ao momento, as autoridades confirmaram já ter detido um suspeito, mas o paradeiro de Shelly continua por apurar.

Shelly Kittleson é conhecida pelos trabalhos de reportagem em zonas de guerra, como no Afeganistão, Iraque e Síria.

A 14 de março, a embaixada dos EUA alertou que os cidadãos norte-americanos deveriam sair do Iraque imediatamente, "tendo em conta a ameaça significativa representada por grupos terroristas de milícias alinhados com o Irão”.

[Notícia atualizada às 20h55 para acrescentar reconhecimento por parte dos EUA do rapto e da nacionalidade da repórter]

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