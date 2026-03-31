- Noticiário das 3h
- 01 abr, 2026
-
Pentágono nega que Pete Hegseth tenha tentado investir no setor da defesa antes da guerra
31 mar, 2026 - 12:33 • Lusa
De acordo com o Financial Times, o corretor de Hegseth na Morgan Stanley contactou a BlackRock em fevereiro para investir no fundo Defense Industrials Active, poucos dias antes de os Estados Unidos lançarem uma ação militar contra Teerão.
O Pentágono negou que o secretário da Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, tenha tentado investir em importantes empresas do setor antes do início da ofensiva contra o Irão, como noticiou o Financial Times.
O porta-voz do Pentágono, Sean Parnell, classificou na segunda-feira como "falsa e inventada" a informação do jornal britânico, que indicava que um corretor da bolsa ligado a Hegseth teria procurado fazer um investimento multimilionário num fundo destinado a investir em empresas que fabricam armas, aviões e sistemas de defesa.
De acordo com o Financial Times, o corretor de Hegseth na Morgan Stanley contactou a BlackRock em fevereiro para investir no fundo Defense Industrials Active, poucos dias antes de os Estados Unidos lançarem uma ação militar contra Teerão.
"Trata-se de mais uma difamação infundada e desonesta, concebida para enganar o público. Exigimos uma retratação imediata", acrescentou Parnell, na conta oficial do Pentágono na rede social X.
O caso gerou um debate sobre a transparência e possíveis conflitos de interesses de funcionários com acesso a informações de defesa, enquanto analistas assinalam que movimentos financeiros em setores estratégicos costumam ser alvo de vigilância mediática, mesmo sem evidência de conduta ilegal.
Também na segunda-feira, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou com a destruição generalizada dos recursos energéticos do Irão e de outras infraestruturas vitais, incluindo estações de dessalinização, caso não se chegue "em breve" a um acordo para pôr fim à guerra, que dura há mais de cinco semanas.
- Noticiário das 3h
- 01 abr, 2026
-
- Pete Hegseth rezou para que cada disparo "encontre o seu alvo" no Irão
- Seis militares norte-americanos morreram em queda de avião no Iraque
- Pentágono exclui fotojornalistas por fotos 'desfavoráveis' de Pete Hegseth
- Hegseth: EUA mataram iraniano que queria assassinar Trump
- Hegseth diz que não viu sobreviventes antes de ataque fatal a barco de droga
- Jornalistas abandonam Pentágono contra novas restrições
- Hegseth. "Quando este Presidente fala, o mundo deve ouvir"
- Hegseth diz que EUA não querem conflito com China mas não serão expulsos de Indo-Pacífico
- Pete Hegseth rezou para que cada disparo "encontre o seu alvo" no Irão
- Seis militares norte-americanos morreram em queda de avião no Iraque
- Pentágono exclui fotojornalistas por fotos 'desfavoráveis' de Pete Hegseth
- Hegseth: EUA mataram iraniano que queria assassinar Trump
- Hegseth diz que não viu sobreviventes antes de ataque fatal a barco de droga
- Jornalistas abandonam Pentágono contra novas restrições
- Hegseth. "Quando este Presidente fala, o mundo deve ouvir"
- Hegseth diz que EUA não querem conflito com China mas não serão expulsos de Indo-Pacífico