Ouvir
  • Noticiário das 3h
  • 01 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Pequim junta China e Paquistão em apelo a cessar-fogo e negociações de paz no Médio Oriente

31 mar, 2026 - 16:14 • Olímpia Mairos , com Reuters

Encontro na capital chinesa reforça urgência do diálogo, da segurança no Estreito de Ormuz e da mediação no conflito com o Irão.

A+ / A-

A China e o Paquistão defenderam, esta terça-feira, a necessidade de um cessar-fogo imediato no Golfo e em todo o Médio Oriente, apelando ao arranque urgente de negociações de paz e ao restabelecimento da circulação marítima no Estreito de Ormuz, durante um encontro entre os respetivos ministros dos Negócios Estrangeiros, realizado em Pequim.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

De acordo com a agência Reuters, os dois países sublinharam a importância de um processo negocial para pôr termo ao conflito entre os Estados Unidos, Israel e o Irão, que já dura há cinco semanas. Islamabad já tinha manifestado disponibilidade para desempenhar um papel de mediador entre Washington e Teerão.

Com uma fronteira de mais de 900 quilómetros com o Irão, o Paquistão tem vindo a afirmar-se como um intermediário relevante, beneficiando da sua aproximação ao Presidente norte-americano, Donald Trump, e da sua imagem de parceiro relativamente neutro, com relações históricas com Teerão.

Numa proposta conjunta composta por cinco pontos, China e Paquistão defenderam que o diálogo e a diplomacia são os únicos caminhos viáveis para a resolução de conflitos. Ambos apelaram às partes envolvidas para que iniciem negociações e se comprometam a resolver as divergências por meios pacíficos.

O documento destaca ainda a necessidade de salvaguardar a soberania, integridade territorial e segurança do Irão e dos países do Golfo, bem como de proteger civis, infraestruturas civis e instalações nucleares pacíficas.

Wang Yi e Mohammad Ishaq Dar enfatizaram também a importância de garantir a segurança das rotas marítimas, incluindo a de navios e tripulações retidos no Estreito de Ormuz — uma zona estratégica crucial para a energia e o comércio global.

Os dois países instaram todas as partes a adotarem medidas que permitam a passagem segura de embarcações civis e comerciais e a normalização da navegação no estreito com urgência.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 3h
  • 01 abr, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Combustível mais barato estraga os motores?

Combustíveis

Combustível mais barato estraga os motores?

Indústria nacional de defesa "vai ter o melhor ano de sempre"

Indústria nacional de defesa "vai ter o melhor ano de (...)

Melania chega a cimeira com um humanóide que anda e fala

Melania chega a cimeira com um humanóide que anda e fa(...)

Forçar mudança política no Irão “ainda está no pensamento” de EUA e Israel

Forçar mudança política no Irão “ainda está no pensame(...)

De que se queixam os Media?

De que se queixam os Media?