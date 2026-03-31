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Petroleiro atingido no porto de Dubai perto do Estreito de Ormuz

31 mar, 2026 - 00:25 • Catarina Magalhães, com Reuters

Embarcação atingida pode derramar petróleo nas águas circundantes do Estreito de Ormuz. Apesar da origem do projétil ser desconhecida, Kuwait acredita que se trata de um ataque iraniano.

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Um navio-petroleiro de Kuwait foi atingido esta terça-feira no porto de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, perto do Estreito de Ormuz.

Apesar da origem ser desconhecida, Kuwait acredita que se trata de um ataque iraniano.

As autoridades do Dubai já confirmaram o incidente e revelaram que o incidente envolveu um drone que atingiu as águas do Dubai, numa publicação na rede social X (antigo Twitter).

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O petroleiro encontrava-se a 31 milhas náuticas do noroeste de Dubai quando o drone atingiu o petroleiro.

O ataque incendiou a embarcação e pode derramar petróleo nas águas circundantes, segundo a agência de notícias estatal KUNA.

Segundo as autoridades locais, as equipas de combate a incêndios marítimos estão a trabalhar para controlar o incêndio o quanto antes.

Não há registo de vítimas e a tripulação de 24 membros encontra-se em segurança.

Desde que os Estados Unidos da América (EUA) e Israel atacaram o Irão a 28 de fevereiro, as embarcações comerciais no Golfo e no Estreito de Ormuz têm sido alvo de ataques com mísseis ou drones explosivos, tanto aéreos como marítimos.

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