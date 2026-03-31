Rubio agradece a Rangel "estreita" cooperação económica e de defesa de Portugal

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, agradeceu esta terça-feira ao ministro português dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, a "estreita" cooperação económica e de defesa de Portugal, revelou o Departamento de Estado. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo o porta-voz adjunto da diplomacia norte-americana, Tommy Pigott, durante uma conversa esta terça-feira entre os chefes da diplomacia de Estados Unidos e Portugal, Rubio "destacou a contínua solidez dos laços bilaterais". "O secretário Rubio agradeceu ao ministro [Rangel] a estreita cooperação económica e de defesa de Portugal. Ambos os líderes expressaram o seu compromisso com a segurança transatlântica", adianta a nota.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros informou na rede social X que, na chamada do secretário de Estado norte-americano ao ministro português, ambos "falaram da situação no Médio Oriente e registaram a importância da ligação transatlântica, tendo abordado também a relação bilateral a nível da economia e da defesa". Em 28 de fevereiro, os Estados Unidos e Israel iniciaram uma guerra contra o Irão, que já teve consequências em vários países, como os Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Qatar, Bahrein, entre outros, que foram atingidos por bombardeamentos. Desde o início do ataque ao Irão que vários aviões militares, sobretudo de reabastecimento, têm descolado da base aérea norte-americana nas Lajes (arquipélago dos Açores), em missões quase diárias.