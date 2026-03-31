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Rubio agradece a Rangel "estreita" cooperação económica e de defesa de Portugal

31 mar, 2026 - 22:12 • Redação, com Lusa

Chefe da diplomacia norte-americana falou com o ministro português dos Negócios Estrangeiros e "destacou a contínua solidez dos laços bilaterais".

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O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, agradeceu esta terça-feira ao ministro português dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, a "estreita" cooperação económica e de defesa de Portugal, revelou o Departamento de Estado.

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Segundo o porta-voz adjunto da diplomacia norte-americana, Tommy Pigott, durante uma conversa esta terça-feira entre os chefes da diplomacia de Estados Unidos e Portugal, Rubio "destacou a contínua solidez dos laços bilaterais".

"O secretário Rubio agradeceu ao ministro [Rangel] a estreita cooperação económica e de defesa de Portugal. Ambos os líderes expressaram o seu compromisso com a segurança transatlântica", adianta a nota.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros informou na rede social X que, na chamada do secretário de Estado norte-americano ao ministro português, ambos "falaram da situação no Médio Oriente e registaram a importância da ligação transatlântica, tendo abordado também a relação bilateral a nível da economia e da defesa".

Em 28 de fevereiro, os Estados Unidos e Israel iniciaram uma guerra contra o Irão, que já teve consequências em vários países, como os Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Qatar, Bahrein, entre outros, que foram atingidos por bombardeamentos.

Desde o início do ataque ao Irão que vários aviões militares, sobretudo de reabastecimento, têm descolado da base aérea norte-americana nas Lajes (arquipélago dos Açores), em missões quase diárias.

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A conversa entre Rubio e Rangel acontece depois da oposição de França e Itália a algumas operações militares dos Estados Unidos e de Israel.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, acusou a França de bloquear a passagem, pelo seu espaço aéreo, de aviões que transportavam material militar para Israel, escrevendo na Truth Social que o país tinha sido “MUITO POUCO ÚTIL”.

A Presidência francesa afirmou ter ficado surpreendida com a publicação e disse que a decisão está em linha com a política de França desde o início do conflito.

A Itália negou na semana passada autorização de aterragem a um avião militar dos EUA na base militar de Sigonella, na Sicília. A aeronave dirigia-se para o Médio Oriente.

No início deste mês, Trump chamou “cobardes” a aliados de longa data da NATO pela falta de apoio. Na terça-feira, criticou duramente os países que não participaram nos ataques dos Estados Unidos e de Israel.

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