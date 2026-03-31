- Noticiário das 3h
- 31 mar, 2026
-
Conflito no Médio Oriente
Rubio critica Espanha por não permitir uso do espaço aéreo a aviões dos EUA contra Irão
31 mar, 2026 - 00:48 • Lusa
"Temos países como a Espanha, um membro da NATO que nos comprometemos a proteger e que nos nega o uso do seu espaço aéreo e se vangloria disso", critica o secretário de Estado norte-americano. "O que ganha os Estados Unidos?"
O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, criticou na segunda-feira a Espanha por proibir o uso do espaço aéreo, tendo questionado o papel da NATO se os Estados Unidos da América (EUA) não se puderem servir "quando necessário".
"Temos países como a Espanha, um membro da NATO que nos comprometemos a proteger e que nos nega o uso do seu espaço aéreo e se vangloria disso", reprovou Rubio numa entrevista à estação televisiva Al Jazeera.
"E há outros países que também o fizeram, e então perguntamo-nos: o que ganha os Estados Unidos?", questionou.
Rubio explicou que uma das razões pelas quais o próprio apoiava a NATO é porque as bases "dão influência, dão flexibilidade e dão capacidade operacional em todo o mundo" ao EUA.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
"Mas se a NATO serve apenas para defendermos a Europa caso seja atacada, enquanto eles nos negam acesso às suas bases quando precisamos delas... não é um acordo muito bom", afirmou.
Conflito no Médio Oriente
Espanha fecha espaço aéreo a aviões dos Estados Unidos envolvidos na guerra com o Irão
Mais um passo de Espanha na rejeição de um envolvi(...)
Rubio, que é também conselheiro de Segurança Nacional do Presidente norte-americano, Donald Trump, alertou que "é difícil manter um compromisso e dizer que é bom para os Estados Unidos". "Tem sido muito frustrante", sublinhou.
Os EUA, recordou, têm dezenas de milhares de militares na Europa e milhares de milhões de dólares em armamento por toda a Europa. "Tudo isto para defender a Europa, não para defender os Estados Unidos. Vamos ter de rever tudo isto" quando terminar a ofensiva contra o Irão, indicou.
Rubio salientou que "se amanhã decidíssemos retirar as nossas tropas da Europa, seria o fim da NATO".
Por outro lado, Rubio insistiu que o Irão "nunca pode vir a ter armas nucleares", porque as utilizaria para "chantagear" o mundo. "Não vamos permitir que isso aconteça de forma alguma, o risco é demasiado grande", sublinhou.
"E têm de deixar de patrocinar o terrorismo, e têm de deixar de construir armas que ameaçam os seus vizinhos, estes mísseis de curto alcance que estão a lançar têm apenas um objetivo, que é atacar a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Qatar, o Kuwait e o Bahrein", argumentou.
- Noticiário das 3h
- 31 mar, 2026
-