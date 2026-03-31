Rubio critica Espanha por não permitir uso do espaço aéreo a aviões dos EUA contra Irão

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, criticou na segunda-feira a Espanha por proibir o uso do espaço aéreo, tendo questionado o papel da NATO se os Estados Unidos da América (EUA) não se puderem servir "quando necessário".

"Temos países como a Espanha, um membro da NATO que nos comprometemos a proteger e que nos nega o uso do seu espaço aéreo e se vangloria disso", reprovou Rubio numa entrevista à estação televisiva Al Jazeera.

"E há outros países que também o fizeram, e então perguntamo-nos: o que ganha os Estados Unidos?", questionou.

Rubio explicou que uma das razões pelas quais o próprio apoiava a NATO é porque as bases "dão influência, dão flexibilidade e dão capacidade operacional em todo o mundo" ao EUA.

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"Mas se a NATO serve apenas para defendermos a Europa caso seja atacada, enquanto eles nos negam acesso às suas bases quando precisamos delas... não é um acordo muito bom", afirmou.