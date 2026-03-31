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Guerra na Ucrânia

"São líderes inteligentes e fortes": Zelensky confiante na capacidade da UE para desbloquear bloqueio

31 mar, 2026 - 22:42 • Lusa

Para o líder ucraniano, os Estados-membros "encontrarão uma solução" para desbloquear um empréstimo de 90 mil milhões de euros de apoio à Ucrânia, vetado pela Hungria.

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O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, expressou esta terça-feira confiança na capacidade dos aliados da União Europeia (UE) para desbloquear um empréstimo de 90 mil milhões de euros de apoio à Ucrânia, vetado pela Hungria.

"A Europa está a pensar numa alternativa e tem ideias. Penso que [os Estados-membros da UE] encontrarão uma solução. São líderes inteligentes e fortes, e desbloquearão todos estes processos", declarou Zelensky à comunicação social.

Segundo o chefe de Estado ucraniano, Kiev espera também obter receitas graças a acordos de cooperação em matéria de segurança, em particular aqueles que foram assinados com países do Golfo Pérsico na recente visita de Zelensky à região.

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"Queremos uma linha de produção bilateral. Isso vai ajudar-nos, porque serão alocados fundos adicionais ao nosso orçamento da Defesa", afirmou.

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Nos termos destes acordos de dez anos, a Ucrânia planeia, entre outras coisas, iniciar a exportação dos seus drones de interceção, com capacidade para destruir drones Shahed, de fabrico iraniano.

Em plena campanha eleitoral, o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, bloqueia há meses um empréstimo de 90 mil milhões de euros da UE à Ucrânia, enquanto Kiev não retomar o fornecimento de petróleo russo à Hungria, através de um oleoduto danificado na Ucrânia por um ataque aéreo russo a 27 de janeiro deste ano.

A Ucrânia precisa urgentemente destes fundos, 60 mil milhões de euros dos quais irão para as Forças Armadas, para financiar o seu esforço de guerra em 2026 e 2027, contra a invasão russa iniciada em 2022.

Na sexta-feira, a Bloomberg News noticiou que a Ucrânia só tinha dinheiro suficiente para cobrir as suas despesas militares até junho. Contudo, na segunda-feira, Volodymyr Zelensky descartou, por agora, o risco de suspender os pagamentos a soldados e funcionários públicos.

Ao receber esta terça-feira na capital ucraniana a Alta Representante da UE para a Política Externa e de Segurança, Kaja Kallas, o Presidente ucraniano pediu-lhe uma solução para desbloquear o crédito de 90 mil milhões de euros para a Ucrânia que os 27 aprovaram em dezembro e que a Hungria continua a travar.

"A principal prioridade é desbloquear os 90 mil milhões do pacote de apoio financeiro à Ucrânia", escreveu Zelensky nas redes sociais após o encontro com Kallas.

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