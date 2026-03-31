“Vão buscar o vosso próprio petróleo”: Trump endurece tom contra aliados europeus

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recorreu à rede social Truth Social para deixar duras críticas a vários aliados europeus, numa mensagem marcada por um tom agressivo e apelos a uma maior intervenção internacional no Médio Oriente.

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Numa publicação dirigida a países afetados por dificuldades no abastecimento de combustível para aviões devido ao Estreito de Ormuz, Trump afirmou: “A todos os países que não conseguem obter combustível para aviões devido ao Estreito de Ormuz, como o Reino Unido, que se recusou a participar na derrubada do Irão, tenho uma sugestão: primeiro, comprem aos EUA, temos em abundância; e segundo, ganhem coragem, vão até ao Estreito e simplesmente TOMEM-NO.”

O líder norte-americano acrescentou ainda que “vão ter de começar a aprender a lutar por vocês próprios, os EUA já não estarão lá para vos ajudar”, defendendo que “o Irão foi, essencialmente, dizimado” e que “a parte difícil já está feita”.

Numa outra publicação, Trump criticou também a postura da França, acusando Paris de bloquear apoio logístico a Israel. “A França não permitiu que aviões com destino a Israel, carregados com material militar, sobrevoassem o seu território”, escreveu.

O presidente norte-americano foi mais longe, classificando a atitude francesa como “muito pouco cooperante” no contexto do conflito, acrescentando: “Os EUA NÃO VÃO ESQUECER!!!”.

As declarações surgem num contexto de crescente tensão internacional em torno do Irão e do controlo de rotas estratégicas como o Estreito de Ormuz, essencial para o transporte global de energia, evidenciando um endurecimento do discurso de Washington face aos seus aliados tradicionais .

