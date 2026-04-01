Ouvir
  • Noticiário das 3h
  • 01 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Médio Oriente

Das bases ao espaço aéreo. Espanha, França e Itália recuam no apoio aos EUA

01 abr, 2026 - 00:31 • Catarina Magalhães, com Reuters

Vários aliados europeus têm-se oposto a operações militares norte-americanas, algo que Donald Trump resume a "cobardia" por não apoiarem nem assumirem uma postura mais agressiva face ao Irão.

A+ / A-

Após mais de um mês de guerra no Irão, vários aliados europeus têm-se posicionado contra as ações militares israelo-norte-americanas direcionadas ao Irão, afastando-se cada vez mais das políticas e decisões da administração Trump.

Tanto a França como a Itália negaram esta terça-feira a algumas operações militares, opondo-se, por exemplo, a Israel ou aos Estados Unidos da América (EUA) usarem o espaço aéreo dos países e as bases militares destinadas a aeronaves.

"Não à guerra": o chefe do Governo de Espanha, Pedro Sánchez, tem afincado a sua posição praticamente desde o início do conflito, acusando Trump de jogar "à roleta russa com o destino de milhões".

O Presidente norte-americano, Donald Trump, criticou na terça-feira vários aliados europeus "cobardes" por não apoiarem nem assumirem uma postura mais agressiva face ao Irão, sendo pouco prestáveis nas últimas semanas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Espanha

A Espanha anunciou na segunda-feira a decisão de fechar completamente o seu espaço aéreo a aviões dos EUA envolvidos em ataques ao Irão.

O primeiro-ministro Pedro Sanchéz tem sido um dos políticos mais críticos dos ataques dos EUA e de Israel, e a ministra da Defesa espanhola, Margarita Robles, afirmou que Espanha apenas permitirá o uso das suas bases para a defesa coletiva dos aliados da NATO.

"Não autorizaremos a utilização das bases militares de Morón e Rota para quaisquer atos relacionados com a guerra no Irão", disse a ministra.

Em reação, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, criticou o líder espanhol, salientando que "se amanhã decidíssemos retirar as nossas tropas da Europa, seria o fim da NATO".

Rubio critica Espanha por não permitir uso do espaço aéreo a aviões dos EUA contra Irão

Conflito no Médio Oriente

Rubio critica Espanha por não permitir uso do espaço aéreo a aviões dos EUA contra Irão

"Temos países como a Espanha, um membro da NATO qu(...)

França

O Presidente norte-americano, Donald Trump, acusou a França de bloquear a passagem, pelo seu espaço aéreo, de aviões que transportavam material militar para Israel, escrevendo na Truth Social que o país tinha sido “MUITO POUCO ÚTIL”.

A Presidência francesa afirmou ter ficado surpreendida com a publicação e disse que a decisão está em linha com a política de França desde o início do conflito.

Para o líder francês, Emmanuel Macron, "o povo do Irão, tal como todos os povos da região, é vítima desta situação".

Em meados de março, o Presidente da França pediu ao Presidente da República Islâmica do Irão, Masoud Pezeshkian, para parar "imediatamente" de atacar países do Médio Oriente, como o Líbano e Iraque.

Macron pede que Irão pare "imediatamente" de atacar países do Médio Oriente

Tensão no Médio Oriente

Macron pede que Irão pare "imediatamente" de atacar países do Médio Oriente

Para o líder francês, "o povo do Irão, tal como to(...)

Itália

À semelhança de Espanha e França, a Itália negou na semana passada autorização de aterragem a um avião militar dos EUA na base militar de Sigonella, na Sicília, que iria para o Médio Oriente, avançou o jornal italiano "Corriere Della Sera".

O ministro da Defesa italiano, Guido Crosetto, negou, no entanto, qualquer rutura diplomática com Washington.

Segundo o ministro, as bases aéreas dos EUA permanecem operacionais, mas que Washington necessita de autorização especial para utilizações fora dos acordos existentes.

E Portugal?

Esta terça-feira o chefe da diplomacia norte-americana falou com o ministro português dos Negócios Estrangeiros e agradeceu a "estreita" cooperação económica e de defesa de Portugal, revelou o Departamento de Estado.

Segundo o porta-voz adjunto da diplomacia norte-americana, Tommy Pigott, Rubio "destacou a contínua solidez dos laços bilaterais".

Rubio agradece a Rangel "estreita" cooperação económica e de defesa de Portugal

Diplomacia

Rubio agradece a Rangel "estreita" cooperação económica e de defesa de Portugal

Chefe da diplomacia norte-americana falou com o mi(...)

"O secretário Rubio agradeceu ao ministro [Rangel] a estreita cooperação económica e de defesa de Portugal. Ambos os líderes expressaram o seu compromisso com a segurança transatlântica", lê-se na nota.

Em 28 de fevereiro, os Estados Unidos e Israel iniciaram uma guerra contra o Irão, que já teve consequências em vários países, como os Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Qatar, Bahrein, entre outros, que foram atingidos por bombardeamentos.

Desde o início do ataque ao Irão que vários aviões militares, sobretudo de reabastecimento, têm descolado da base aérea norte-americana nas Lajes (arquipélago dos Açores), em missões quase diárias.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 3h
  • 01 abr, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Combustível mais barato estraga os motores?

Combustíveis

Combustível mais barato estraga os motores?

Indústria nacional de defesa "vai ter o melhor ano de sempre"

Indústria nacional de defesa "vai ter o melhor ano de (...)

Melania chega a cimeira com um humanóide que anda e fala

Melania chega a cimeira com um humanóide que anda e fa(...)

Forçar mudança política no Irão “ainda está no pensamento” de EUA e Israel

Forçar mudança política no Irão “ainda está no pensame(...)

De que se queixam os Media?

De que se queixam os Media?