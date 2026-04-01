Das bases ao espaço aéreo. Espanha, França e Itália recuam no apoio aos EUA

Após mais de um mês de guerra no Irão, vários aliados europeus têm-se posicionado contra as ações militares israelo-norte-americanas direcionadas ao Irão, afastando-se cada vez mais das políticas e decisões da administração Trump.

Tanto a França como a Itália negaram esta terça-feira a algumas operações militares, opondo-se, por exemplo, a Israel ou aos Estados Unidos da América (EUA) usarem o espaço aéreo dos países e as bases militares destinadas a aeronaves.

"Não à guerra": o chefe do Governo de Espanha, Pedro Sánchez, tem afincado a sua posição praticamente desde o início do conflito, acusando Trump de jogar "à roleta russa com o destino de milhões".

O Presidente norte-americano, Donald Trump, criticou na terça-feira vários aliados europeus "cobardes" por não apoiarem nem assumirem uma postura mais agressiva face ao Irão, sendo pouco prestáveis nas últimas semanas.

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Espanha

A Espanha anunciou na segunda-feira a decisão de fechar completamente o seu espaço aéreo a aviões dos EUA envolvidos em ataques ao Irão.

O primeiro-ministro Pedro Sanchéz tem sido um dos políticos mais críticos dos ataques dos EUA e de Israel, e a ministra da Defesa espanhola, Margarita Robles, afirmou que Espanha apenas permitirá o uso das suas bases para a defesa coletiva dos aliados da NATO.

"Não autorizaremos a utilização das bases militares de Morón e Rota para quaisquer atos relacionados com a guerra no Irão", disse a ministra.



Em reação, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, criticou o líder espanhol, salientando que "se amanhã decidíssemos retirar as nossas tropas da Europa, seria o fim da NATO".