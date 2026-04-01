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Tremor de terra
Japão abalado por sismo de magnitude 5,0 na escala de Ritcher
01 abr, 2026 - 02:15 • Catarina Magalhães
Até ao momento, não se emitiu nenhum alerta de tsunami.
Um sismo de magnitude 5,0 na escala de Ritcher abanou esta quarta-feira a região de leste de Honshu no Japão, avançou a emissora "NHW World".
Até ao momento, não está previsto emitir qualquer alerta de tsunami, segundo a agência meteorológica japonesa.
Também não há registo de estragos ou vítimas na região.
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O sismo teve epicentro na prefeitura de Ibaraki, com profundidade de 50 quilómetros.
O abalo foi sentido às 10h26 locais (02h27 no fuso horário de Portugal Continental).
Este tremor de terror já tinha sido previsto pelos especialistas na semana passada.
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