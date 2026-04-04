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Irão
Cinco mortos em ataques israelo-americanos a complexo petroquímico
04 abr, 2026 - 21:20 • Lusa
Para além das vítimas mortais, 170 pessoas ficaram feridas no ataque, tendo recebido cuidados médicos mas não foram hospitalizadas.
Cinco pessoas morreram e 170 ficaram feridas nos ataques de Israel e dos Estados Unidos da América (EUA) a um complexo petroquímico no sudoeste do Irão, anunciou este sábado um alto responsável iraniano.
"Cinco pessoas morreram como mártires, na sequência do ataque dos inimigos americano-sionistas a empresas situadas na zona económica especial petroquímica de Mahshahr", na província de Khuzestão, afirmou o vice-governador daquela região, Valiollah Hayati, citado pela agência de notícias iraniana Isna, sem fornecer detalhes sobre a identidade das vítimas.
De acordo com o mesmo responsável, citado pela Irna, 170 pessoas ficaram feridas no ataque, tendo recebido cuidados médicos mas não foram hospitalizadas.
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Em declarações anteriores, Valiollah Hayati precisou que os ataques tinham atingido três empresas.
Numa declaração em vídeo divulgada este sábado, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, prometeu prosseguir a campanha militar contra o Irão.
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"Prometi-vos que continuaríamos a atacar o regime terrorista em Teerão e é exatamente isso que estamos a fazer. Hoje, atacámos o seu complexo petroquímico", declarou.
O primeiro-ministro israelita tinha anunciado na sexta-feira ataques contra instalações siderúrgicas iranianas.
"Estes dois setores são a sua máquina de financiar a guerra terrorista contra nós e contra o mundo inteiro. Continuaremos a atacá-los", acrescentou.
A guerra atualmente em curso no Médio Oriente foi desencadeada em 28 de fevereiro por ataques conjuntos dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão, aos quais Teerão respondeu com disparos de mísseis e drones contra Israel e outros países da região.
O movimento islamista Hezbollah entrou no conflito no dia 2 de março para vingar a morte do líder supremo iraniano Ali Khamenei, morto em Teerão. Israel respondeu com ataques aéreos de grande envergadura em todo o Líbano e uma ofensiva terrestre no sul do país.
Milhares de pessoas morreram desde o início da guerra na região, sobretudo no Irão e no Líbano.
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