Exército deteta lançamento de míssil para Israel a partir do Iémen

O exército israelita anunciou este sábado ter detetado o lançamento de um míssil em direção a Israel a partir do Iémen, referindo estar a tentar intercetá-lo.

"O exército israelita identificou o lançamento de um míssil do Iémen em direção ao território israelita e os sistemas de defesa aérea estão a ser ativados para intercetar a ameaça", refere o exército, num comunicado citado pela Agência France Presse (AFP).

A AFP lembra que este é o quinto lançamento proveniente do Iémen em direção a Israel, desde o início da guerra desencadeada no final de fevereiro por uma ofensiva dos Estados Unidos da América (EUA) e Israel contra o Irão.

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Os rebeldes houthis do Iémen entraram na semana passada no conflito, em apoio ao Irão.

Entretanto, os houthis anunciaram este sábado a detenção de várias pessoas acusadas de colaborar com os serviços secretos israelitas, alegando que o grupo tinha recolhido informações militares e económicas sensíveis no país.