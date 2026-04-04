- Noticiário das 2h
- 06 abr, 2026
-
Médio Oriente
Israel apela à evacuação de zona entre Síria e Líbano antes de ataques
04 abr, 2026 - 22:06 • Lusa
Na manhã deste sábado, as Forças de Defesa de Israel anunciaram nas redes sociais que tinham "iniciado ataques às infraestruturas do Hezbollah em Beirute".
O exército israelita apelou este sábado aos habitantes de uma zona próxima do posto fronteiriço de Al-Masnaa, na fronteira sírio-libanesa, para que se retirem porque aquela região pode ser alvo de ataques.
"Devido à utilização do posto fronteiriço de Al-Masnaa pelo Hezbollah para fins militares e para a transferência de equipamento de combate, o exército israelita prevê realizar ataques a este local num futuro próximo", declarou na rede social X (antigo Twitter) um porta-voz do exército em língua árabe, o coronel Avichay Adraee.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
O porta-voz apelou a "todas as pessoas" que se encontram nas proximidades do posto fronteiriço que "se retirem imediatamente".
Médio Oriente
Milhares manifestam-se em Israel e no Iraque e apelam ao fim do conflito
Em Bagdade, encheram as ruas em torno da Praça Tah(...)
Os subúrbios do sul de Beirute foram bombardeados ao amanhecer, segundo um jornalista da AFP que ouviu fortes explosões e fumo.
Simultaneamente, as Forças de Defesa de Israel anunciaram nas redes sociais que tinham "iniciado ataques às infraestruturas do Hezbollah em Beirute".
A guerra no Médio Oriente entrou hoje na sexta semana desde o início do ataque conjunto dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão, a 28 de fevereiro.
- Noticiário das 2h
- 06 abr, 2026
-
- Nova explosão no sul do Líbano deixa três "capacetes azuis" feridos
- Síria: Religiosa portuguesa pede orações para que a guerra “não alastre a mais países”
- Exército deteta lançamento de míssil para Israel a partir do Iémen
- Rebeldes Huthis do Iémen reivindicam ataque contra aeroporto em Israel
- Ataques israelitas causam pelo menos sete mortos no Líbano
- Quatro feridos em edifício atingido por míssil iraniano em Israel
- Nova explosão no sul do Líbano deixa três "capacetes azuis" feridos
- Síria: Religiosa portuguesa pede orações para que a guerra “não alastre a mais países”
- Exército deteta lançamento de míssil para Israel a partir do Iémen
- Rebeldes Huthis do Iémen reivindicam ataque contra aeroporto em Israel
- Ataques israelitas causam pelo menos sete mortos no Líbano
- Quatro feridos em edifício atingido por míssil iraniano em Israel