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Israel apela à evacuação de zona entre Síria e Líbano antes de ataques

04 abr, 2026 - 22:06 • Lusa

Na manhã deste sábado, as Forças de Defesa de Israel anunciaram nas redes sociais que tinham "iniciado ataques às infraestruturas do Hezbollah em Beirute".

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O exército israelita apelou este sábado aos habitantes de uma zona próxima do posto fronteiriço de Al-Masnaa, na fronteira sírio-libanesa, para que se retirem porque aquela região pode ser alvo de ataques.

"Devido à utilização do posto fronteiriço de Al-Masnaa pelo Hezbollah para fins militares e para a transferência de equipamento de combate, o exército israelita prevê realizar ataques a este local num futuro próximo", declarou na rede social X (antigo Twitter) um porta-voz do exército em língua árabe, o coronel Avichay Adraee.

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O porta-voz apelou a "todas as pessoas" que se encontram nas proximidades do posto fronteiriço que "se retirem imediatamente".

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Os subúrbios do sul de Beirute foram bombardeados ao amanhecer, segundo um jornalista da AFP que ouviu fortes explosões e fumo.

Simultaneamente, as Forças de Defesa de Israel anunciaram nas redes sociais que tinham "iniciado ataques às infraestruturas do Hezbollah em Beirute".

A guerra no Médio Oriente entrou hoje na sexta semana desde o início do ataque conjunto dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão, a 28 de fevereiro.

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