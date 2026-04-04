Milhares manifestam-se em Israel e no Iraque e apelam ao fim do conflito

Milhares de pessoas manifestaram-se este sábado em Telavive e em Bagdade, bem como noutras cidades do Iraque, contra os Estados Unidos da América (EUA) e Israel, apelando ao fim do conflito no Médio Oriente.

Segundo a Agência France Presse (AFP), dezenas de milhares de apoiantes do líder religioso xiita Moqtada Sadr reuniram-se em Bagdade, e por várias regiões do Iraque, para condenar Israel e os EUA.

Em Bagdade, encheram as ruas em torno da Praça Tahrir, no centro da cidade, empunhando a bandeira iraquiana e gritando: "Não, não a Israel", e "Não, não à América".

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Já em Telavive, mais de um milhar de pessoas manifestaram-se contra a guerra, apelando às autoridades para que lhe ponham fim, antes de serem dispersadas pela polícia.

A AFP relata que cerca de uma dezena de pessoas foram detidas e metidas num autocarro.

