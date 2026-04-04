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Médio Oriente

Milhares manifestam-se em Israel e no Iraque e apelam ao fim do conflito

04 abr, 2026 - 19:59 • Lusa

Em Bagdade, encheram as ruas em torno da Praça Tahrir, no centro da cidade, empunhando a bandeira iraquiana e gritando: "Não, não a Israel", e "Não, não à América".

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Milhares de pessoas manifestaram-se este sábado em Telavive e em Bagdade, bem como noutras cidades do Iraque, contra os Estados Unidos da América (EUA) e Israel, apelando ao fim do conflito no Médio Oriente.

Segundo a Agência France Presse (AFP), dezenas de milhares de apoiantes do líder religioso xiita Moqtada Sadr reuniram-se em Bagdade, e por várias regiões do Iraque, para condenar Israel e os EUA.

Em Bagdade, encheram as ruas em torno da Praça Tahrir, no centro da cidade, empunhando a bandeira iraquiana e gritando: "Não, não a Israel", e "Não, não à América".

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Já em Telavive, mais de um milhar de pessoas manifestaram-se contra a guerra, apelando às autoridades para que lhe ponham fim, antes de serem dispersadas pela polícia.

A AFP relata que cerca de uma dezena de pessoas foram detidas e metidas num autocarro.

Os manifestantes, que se reuniram na praça Habima, no coração da cidade, entoavam frases como "Não bombardeiem! Conversem!", "Fim das tretas do Bibi", nome pelo qual também é conhecido o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu.

Uma mulher segurava um cartaz onde se lia: "Netanyahu é a maior ameaça à existência de Israel".

O Iraque acabou por se ver envolvido na guerra atualmente em curso por haver grupos pró-iranianos que atacam os interesses norte-americanos no país, com os iraquianos a sofrerem, em retaliação, ataques atribuídos aos Estados Unidos e a Israel.

A guerra foi desencadeada em 28 de fevereiro por ataques conjuntos dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão, aos quais Teerão respondeu com disparos de mísseis e drones contra Israel e outros países da região.

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