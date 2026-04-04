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Antissemitismo
Nova detenção no caso das ambulâncias judaicas incendiadas em Londres
04 abr, 2026 - 16:37 • Carla Fino , Miguel Marques Ribeiro
Incidente está a ser tratado como um ato antissemita pelas autoridades britânicas.
A polícia britânica efetuou mais uma detenção relacionada com o ataque contra quatro ambulâncias judaicas em Londres.
Trata-se de um quarto suspeito, não identificado, avançou este sábado o tribunal.
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Esta sexta-feira três homens foram igualmente acusados de implicação no caso ocorrido a 23 de março, quando 4 ambulâncias estacionadas junto a uma sinagoga em Golders Green, foram incendiadas naquilo que as autoridades descrevem como um ataque premeditado e direcionado contra a comunidade judaica.
Reino Unido
Três homens acusados de incêndio antessemita em Londres
Apesar do caso não ter sido declarado como um ataq(...)
Segundo os procuradores britânicos, o grupo tinha intenção de causar danos materiais e colocar vidas em risco propositadamente. Apesar disso, o ataque não foi declarado como "terrorista".
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