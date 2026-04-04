Ouvir
  • Noticiário das 2h
  • 06 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Antissemitismo

Nova detenção no caso das ambulâncias judaicas incendiadas em Londres

04 abr, 2026 - 16:37 • Carla Fino , Miguel Marques Ribeiro

Incidente está a ser tratado como um ato antissemita pelas autoridades britânicas.

A+ / A-

A polícia britânica efetuou mais uma detenção relacionada com o ataque contra quatro ambulâncias judaicas em Londres.

Trata-se de um quarto suspeito, não identificado, avançou este sábado o tribunal.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Esta sexta-feira três homens foram igualmente acusados de implicação no caso ocorrido a 23 de março, quando 4 ambulâncias estacionadas junto a uma sinagoga em Golders Green, foram incendiadas naquilo que as autoridades descrevem como um ataque premeditado e direcionado contra a comunidade judaica.

Três homens acusados de incêndio antessemita em Londres

Reino Unido

Três homens acusados de incêndio antessemita em Londres

Apesar do caso não ter sido declarado como um ataq(...)

Segundo os procuradores britânicos, o grupo tinha intenção de causar danos materiais e colocar vidas em risco propositadamente. Apesar disso, o ataque não foi declarado como "terrorista".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 2h
  • 06 abr, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Esperas são vergonhosas". D. José Ornelas critica demora na legalização de imigrantes

Entrevista Renascença

"Esperas são vergonhosas". D. José Ornelas critica demora na legalização de imigrantes

54 anos depois, há humanos a caminho da Lua: missão Artemis II da NASA já foi lançada

54 anos depois, há humanos a caminho da Lua: missão Ar(...)

Bolieiro sem pressa na revisão constitucional, mas avisa: "Não pode ser uma maioria contra" PS

Bolieiro sem pressa na revisão constitucional, mas avi(...)

Apple faz meio século: de startup de garagem a gigante tecnológico global

Apple faz meio século: de startup de garagem a gigante(...)

Combustível mais barato estraga os motores?

Combustível mais barato estraga os motores?