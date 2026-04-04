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Médio Oriente

Rússia condena "ataque fatal" dos EUA em zona de central nuclear no Irão

04 abr, 2026 - 17:22 • Lusa

"Condenamos veementemente esta ação funesta", declarou a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo.

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A Rússia condenou este sábado o "ataque fatal" à central nuclear de Bushehr, no sul do Irão, onde trabalham funcionários russos, muitos dos quais tiveram de ser retirados.

"Condenamos veementemente esta ação funesta", declarou a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova, em comunicado.

Um ataque norte-americano e israelita atingiu na manhã deste sábado a zona, causando um morto, mas sem danificar as instalações, noticiou a agência de notícias iraniana Tasnim.

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A porta-voz russa exigiu o fim imediato dos ataques às instalações nucleares iranianas, incluindo a Bushehr.

Ataque em zona de central nuclear no Irão faz um morto

Ataque em zona de central nuclear no Irão faz um morto

A Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) (...)

"Na decorrência dos ataques criminosos americano-sionistas, um projétil atingiu uma zona próxima da central nuclear de Bushehr, no sudoeste", disse.

A Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) confirmou, no entretanto, que foi notificada pelo Irão sobre um projétil que atingiu as imediações da central nuclear de Bushehr.

A empresa estatal russa de energia nuclear, Rosatom, retirou este sábado mais 198 funcionários da central nuclear de Bushehr, no Irão, avançaram ao início da tarde agências de notícias russas.

Em 28 de fevereiro, Estados Unidos da América (EUA) e Israel lançaram uma ofensiva militar contra o Irão, que retaliou com ataques a alvos israelitas, bases norte-americanas na região e infraestruturas civis e energéticas de países vizinhos.

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