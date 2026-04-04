Ryanair raciona combustível em Itália: "Se a crise continuar, não se excluem riscos"

Devido ao bloqueio no Estreito de Ormuz, a companhia aérea Ryanair anunciou este sábado que terá de racionar o combustível em quatro aeroportos italianos, avançou o jornal "Corriere Della Sera".

Perante o cenário de crise energética, os aeroportos de Linate, Veneza, Treviso e Bolonha vão ter de "abastecer noutro local", indicou a companhia irlandesa.

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Porém, esta medida de restrição de combustível não condiciona os voos planeados.



"Não há restrições para voos intercontinentais ou voos dentro do espaço Schengen", lê-se em comunicado.

A prioridade, segundo a companhia, é dada a voos de emergência, governamentais e de longo curso.

"Se a crise continuar, não se excluem riscos", explicou a Ryanair. "O fornecimento é garantido até maio".

O Irão fechou efetivamente o Estreito de Ormuz, que normalmente transporta cerca de um quinto do comércio mundial de petróleo, em retaliação pelos ataques dos EUA e de Israel que começaram a 28 de Fevereiro.

