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Médio Oriente

Teerão vai permitir circulação de navios do Iraque no Estreito de Ormuz

04 abr, 2026 - 17:54 • Catarina Magalhães, com Reuters

Teerão dará um "tratamento preferencial" a Bagdade, segundo os meios de comunicação iranianos.

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O comando militar do Irão afirmou que o Iraque estará autorizado e isento de qualquer restrição ao trânsito no Estreito de Ormuz, por onde passa um quinto do abastecimento mundial de petróleo e sob ameaça militar iraniana.

Os meios de comunicação iranianos avançaram a notícia, indicando que Teerão dará um "tratamento preferencial" a Bagdade.

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Este sábado, o Irão também anunciou luz verde para a passagem de navios com mercadorias essenciais para os seus portos através do estreito.

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A carta do comando Khatam Al-Anbiya indica ainda que os navios que se dirigem para portos iranianos, incluindo os que se encontram atualmente no Golfo de Omã, devem coordenar-se com as autoridades e cumprir os protocolos estabelecidos para transitar pelo estreito.

Já o Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, lançou este sábado outro ultimato: "O tempo está a esgotar-se faltam 48 horas para que o Inferno desça sobre eles. Glorioso seja Deus!", escreveu o líder americano na Truth Social.

Desde que os Estados Unidos da América (EUA) e Israel atacaram o Irão a 28 de fevereiro, as embarcações comerciais no Golfo e no Estreito de Ormuz têm sido alvo de ataques com mísseis ou drones explosivos, tanto aéreos como marítimos.

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