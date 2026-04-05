Aliados da Ucrânia pedem a Kiev para suspender ataques contra refinarias russas

Aliados da Ucrânia pediram a Kiev para suspender os ataques com 'drones' contra refinarias de petróleo russas devido ao aumento dos preços globais do petróleo provocado pela guerra dos EUA e Israel contra o Irão.

Segundo relatos de meios de comunicação ucranianos como The Kyiv Independent, Kirilo Budánov, chefe de gabinete do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse à agência Bloomberg que Kiev recebeu pedidos de aliados para interromper a campanha de ataques contra a infraestrutura energética no território russo devido ao aumento dos preços, provocado pela guerra dos EUA e Israel contra o Irão, que estendeu o conflito aos países do golfo Pérsico e bloqueou o estreito de Ormuz, pelo qual passava 20% do petróleo mundial.

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"Respondamos a isto de forma diplomática. Estamos a receber certos sinais a esse respeito", afirmou Budánov, sem avançar mais detalhes nem revelar os países que pediram esta pausa à Ucrânia.

A Ucrânia intensificou nas últimas semanas os seus ataques com 'drones' de longo alcance contra a infraestrutura energética da Rússia.

A última vez foi no sábado à noite na região de Nizhni Nóvgorod, a cerca de 350 quilómetros a leste de Moscovo, onde os seus 'drones' atingiram duas refinarias na região de Nizhni Nóvgorod, a cerca de 350 quilómetros a leste de Moscovo, e um oleoduto na região de Leninegrado, nas margens do mar Báltico.

Kiev considera estas instalações alvos militares legítimos porque abastecem as tropas russas e permitem ao Kremlin financiar a maquinaria bélica.

No final de março, também atacou uma refinaria de petróleo em Sarátov, que processa petróleo e produz combustíveis e lubrificantes utilizados para as necessidades do Exército russo. A refinaria de petróleo em Sarátov é uma das mais antigas da Rússia e em 2023 o seu volume de processamento alcançou 4,8 milhões de toneladas.

Kiev também atacou em março a terceira maior refinaria russa, em Kirishi, igualmente na região de Leninegrado.

Minimizar a capacidade da Rússia de exportar petróleo é uma parte crucial para a Ucrânia, especialmente depois de os Estados Unidos terem suspendido temporariamente as sanções às vendas de petróleo russo devido às interrupções no estreito de Ormuz.

De acordo com o Instituto KSE, o súbito aumento dos preços globais dos combustíveis poderia impulsionar significativamente a economia russa depois de as receitas petrolíferas terem sido reduzidas a metade nos dois primeiros meses de 2026 e as finanças estatais terem sido submetidas a uma pressão cada vez maior.

De acordo com o cenário menos otimista para a Ucrânia, a Rússia poderia obter até 252.000 milhões de dólares em receitas adicionais em 2026, incluindo 151.000 milhões de dólares em receitas orçamentais adicionais.