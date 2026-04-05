Ataque iraniano danificou centrais de energia e dessalinização no Kuwait

Um ataque iraniano causou “danos significativos” a duas centrais elétricas e de dessalinização no Kuwait, anunciou este domingo o Ministério da Eletricidade, Água e Energias Renováveis do emirado.

“Duas centrais de energia e dessalinização foram alvejadas por drones hostis no âmbito da hedionda agressão iraniana, resultando em danos materiais significativos e na paragem de duas unidades de geração de energia, sem vítimas”, afirmou o ministério.

As equipas de emergência estão a trabalhar para “garantir a continuidade dos serviços”, uma vez que “a segurança e a estabilidade dos sistemas de eletricidade e de água são uma prioridade absoluta”, acrescentaram as autoridades, em comunicado.

A petrolífera estatal do Kuwait anunciou que um complexo na zona costeira de Shuwaikh foi alvo de drones iranianos na madrugada de domingo, provocando um incêndio. Até ao momento, não há registo de vítimas.

“O edifício foi completamente evacuado por precaução e está em curso uma avaliação dos danos”, acrescentou a Kuwait Petroleum Corporation.

A empresa garantiu que “estão a ser tomadas as medidas necessárias para garantir a segurança do local e dos funcionários”.

Horas antes, o exército do Kuwait tinha dito que o emirado tinha sofrido um novo ataque com mísseis e drones e pediu à população para seguir as orientações de segurança.

“As defesas aéreas do Kuwait estão atualmente sob ameaça de mísseis e drones hostis”, escreveu o Estado-Maior, na rede social X.

O Ministério das Finanças do Kuwait anunciou que “o complexo governamental da Cidade de Kuwait foi alvo, no sábado à noite, de um drone hostil”, que causou “danos materiais significativos”.

A guerra atualmente em curso no Médio Oriente foi desencadeada em 28 de fevereiro por ataques conjuntos dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão, aos quais Teerão respondeu com disparos de mísseis e drones contra Israel e outros países da região.

O Irão lançou ataques contra bases norte-americanas e outras infraestruturas em países como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque.

Também hoje, os Emirados Árabes Unidos (EAU) relataram um ataque com mísseis e drones, depois do Irão ter apontado com alvo a indústria do alumínio no país do Golfo.

“Os sistemas de defesa aérea dos EAU foram ativados em resposta à ameaça de mísseis e drones”, declarou o Ministério da Defesa, afirmando que “os sons ouvidos em todo o país são o resultado de operações em curso contra estes mísseis e drones”.

Num comunicado divulgado pela agência de notícias oficial iraniana IRNA, os militares do Irão indicaram que tinham atacado instalações da indústria do alumínio nos EAU, bem como alvos militares dos EUA, incluindo no Kuwait.