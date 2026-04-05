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Ataques israelitas causam pelo menos sete mortos no Líbano
05 abr, 2026 - 15:43 • Lusa
Ramlet al-Baida é uma praia pública onde pessoas deslocadas têm dormido ao relento desde o início do mais recente conflito entre Israel e o grupo armado libanês pró-Irão, Hezbollah.
"O ataque do inimigo israelita a Ramlet al-Baida, em Beirute, resultou num saldo inicial de sete mortos e 21 feridos", afirmou o ministério em comunicado.
Ramlet al-Baida é uma praia pública onde pessoas deslocadas têm dormido ao relento desde o início do mais recente conflito entre Israel e o grupo armado libanês pró-Irão, Hezbollah.
Os meios de comunicação locais transmitiram imagens que mostram o caos e o fumo ao longo da costa após o ataque.
Este foi o terceiro ataque contra o centro da capital libanesa desde o início da guerra no Médio Oriente, após uma operação contra um apartamento, na quarta-feira, e um ataque contra um hotel à beira-mar, no domingo.
O exército israelita anunciou na quarta-feira à noite ter lançado uma série de ataques em grande escala contra o Hezbollah, nos subúrbios do sul de Beirute, e prometeu continuar a agir "com uma força considerável" contra o movimento.
Pouco antes, o exército tinha reportado intensos disparos de morteiros pelo Hezbollah para o norte de Israel.
"Na sequência dos graves crimes cometidos pela organização terrorista Hezbollah, o exército israelita agirá em breve com uma força considerável contra as suas instalações, os seus interesses e os seus meios militares" na periferia sul, alertou também nas redes sociais o porta-voz do exército em árabe, coronel Avichay Adraee.
A agência de notícias libanesa noticiou pelo menos "seis violentos ataques" aos subúrbios sul de Beirute, bastião do Hezbollah, havendo relatos populares de explosões e avistamento de colunas de fumo.
Pouco depois, o movimento xiita libanês Hezbollah, aliado do Irão, confirmou que lançou dezenas de projéteis contra várias cidades sob no norte de Israel, assim como pelo menos uma base militar e uma empresa de defesa.
Os ataques atingiram "colonatos que tinham sido previamente alertados para evacuação", indicou o movimento xiita.
Em comunicados subsequentes, o Hezbollah explicou que também disparou simultaneamente foguetes contra as cidades israelitas de Kiryat Shmona e Nahariya, bem como dezenas de projéteis contra uma base militar e instalações pertencentes à Yodfat Military Industries, a nordeste de Haifa.
As três ações fizeram parte de uma nova operação anunciada pelo grupo libanês, que descreveu como uma resposta à ofensiva aérea que Israel tem levado a cabo contra o Líbano desde 02 de março.
O Líbano foi arrastado para o conflito regional desencadeado a 28 de fevereiro por uma ofensiva dos Estados Unidos e de Israel ao Irão, quando o Hezbollah, pró-Irão, lançou um ataque a Israel, que desde então tem bombardeado intensamente o país.
Em dez dias, a guerra entre Israel e o Hezbollah fez mais de 634 mortos -- entre os quais 91 mulheres e 47 crianças - e 1.586 feridos no Líbano, e o número total de deslocados atingiu 816 mil, 126 mil dos quais estão alojados em centros de acolhimento.
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