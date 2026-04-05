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Dois mortos e 71 desaparecidos em naufrágio no Mediterrâneo

05 abr, 2026 - 19:01 • Lusa

Avião de reconhecimento 'Seabird 2' avistou a embarcação virada com cerca de 15 pessoas agarradas ao casco, enquanto outras permaneciam na água juntamente com vários corpos sem vida.

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Duas pessoas morreram e pelo menos 71 desapareceram num naufrágio de uma embarcação de madeira no Mediterrâneo central durante o fim de semana, disse este domingo uma organização alemã.

O acidente foi inicialmente detetado pelo avião de reconhecimento 'Seabird 2' da organização não-governamental (ONG) alemã Sea-Watch International, que avistou a embarcação virada com cerca de 15 pessoas agarradas ao casco, enquanto outras permaneciam na água juntamente com vários corpos sem vida.

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De acordo com as primeiras informações, no barco viajavam 105 pessoas, das quais apenas 32 conseguiram sobreviver depois de terem sido resgatadas pelos navios mercantes 'Saavedra' e 'Ievoli Grey', escreveu a ONG nas redes sociais.

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Os sobreviventes, juntamente com os dois corpos recuperados, foram levados esta manhã para o porto da ilha italiana de Lampedusa (sul).

"Há apenas quatro dias, 19 cadáveres – de pessoas que morreram congeladas – foram levados para Lampedusa. Estas não são tragédias isoladas, mas sim um padrão de violência fronteiriça projetado para matar", afirmou no comunicado a Sea-Watch.

A Sea-Watch acrescentou: "Não esqueceremos os falecidos, e não perdoaremos aos responsáveis políticos."

Até agora, chegaram às costas italianas 6.175 migrantes, de acordo com dados atualizados pelo Ministério do Interior italiano.

Este número representa uma diminuição em relação às 9.399 pessoas que desembarcaram no mesmo período do ano passado, e está muito longe das 11.969 pessoas que o fizeram nos primeiros meses de 2024.

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