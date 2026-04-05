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Iraque agradece ao Irão por permitir passagem de petroleiros pelo Estreito de Ormuz
05 abr, 2026 - 15:29 • Daniela Espírito Santo com Reuters
Hussein fez as declarações durante uma reunião com o embaixador do Irão no Iraque, Mohammad Kazem Al-Sadeq. Oman também estará em conversações com Teerão.
O ministro das Relações Internacionais do Iraque, Fuad Hussein, agradeceu ao Irão por permitir a passagem de petroleiros iraquianos pelo Estreito de Ormuz e reiterou a política de Bagdade de rejeição à guerra, informou o Ministério este domingo.
Hussein fez as declarações durante uma reunião com o embaixador do Irão no Iraque, Mohammad Kazem Al-Sadeq, segundo o comunicado.
Oman também estará em conversações com Teerão
Os vice-ministros das Relações Internacionais de Oman e do Irão estarão em conversação, avança a imprensa internacional, com a Sky News a adiantar que o encontro serve para discutir opções para garantir o trânsito tranquilo de navios pelo Estreito de Ormuz.
Grande parte do comércio mundial de petróleo passa por essa estreita passagem, praticamente fechada desde o início da guerra.
A possibilidade de conversações entre estas duas entidades já tinha sido avançada na quinta-feira por um funcionário iraniano, que admitiu que o país estaria a elaborar um protocolo com Oman para a monitorização do tráfego no estreito de navegação.
Estas informações acontecem no mesmo dia em que Donald Trump voltou a ameaçar o Irão caso o Estreito de Ormuz não for rapidamente reaberto.
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