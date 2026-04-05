Missão iraniana apela à ONU para que aja "agora" após ameaças de Trump

A missão do Irão na Organização das Nações Unidas (ONU) apelou este domingo àquela instituição para que aja "agora", depois de o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter insistido na ameaça de "desencadear o inferno" sobre aquele país do Médio Oriente.

Numa mensagem partilhada nas redes sociais, e citada pela Agência France Presse, a missão do Irão na ONU defende que, "se a consciência das Nações Unidas estivesse viva, não ficaria em silêncio perante a ameaça aberta e descarada do presidente belicista dos Estados Unidos de atacar infraestruturas civis".

"Trump pretende arrastar a região para uma guerra sem fim", lê-se na publicação.

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O Presidente norte-americano, Donald Trump, deu no sábado 48 horas ao Irão para chegar a um acordo ou reabrir o estreito de Ormuz, dizendo que, caso não o faça, vai fazer cair o inferno sobre o país do golfo Pérsico.

Entretanto, Trump adiou o prazo por 24 horas, estando agora marcado para terça-feira, às 20h00, hora de Washington (01h00 de quarta-feira em Lisboa).

Na mensagem publicada este domingo, a missão do Irão na ONU alerta que, "mais uma vez, o Presidente dos Estados Unidos ameaça abertamente destruir infraestruturas essenciais para a sobrevivência da população civil no Irão".