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Hungria
Orbán reforça proteção de gasoduto após descoberta de explosivos e acusa Ucrânia
05 abr, 2026 - 17:53 • Lusa
Primeiro-ministro húngaro acusou a Ucrânia de querer cortar o abastecimento energético russo.
A Hungria reforçou o controlo militar do gasoduto Balkan Stream, depois de ter sido desmantelada "uma ação de sabotagem" no norte da Sérvia, anunciou este domingo o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán.
O chefe de Governo húngaro acusou a Ucrânia de querer cortar o abastecimento energético russo.
"De acordo com as informações de que dispomos, estava a ser preparada uma ação de sabotagem no troço da Voivodina do gasoduto que abastece a Hungria", afirmou Orbán, numa declaração em vídeo transmitida através das redes sociais, no final de uma reunião de emergência do Conselho de Defesa, que decorreu ao início da tarde deste domingo.
O primeiro-ministro húngaro adiantou que "não se registaram feridos e o gasoduto funciona sem perturbações".
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Duas mochilas com explosivos foram encontradas em Kanjiza, norte da Sérvia, perto da rota do gasoduto Balkan Stream, que fornece gás russo a este país e à vizinha Hungria, anunciou o Presidente sérvio, Aleksandar Vucic.
Conselho Europeu
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"A segurança energética da Hungria não é um jogo; iremos defender o nosso sistema energético, o abastecimento seguro das famílias e os nossos interesses nacionais", lê-se.
Na mesma declaração, o primeiro-ministro húngaro afirmou que "as ambições da Ucrânia representam um perigo de vida para a Hungria", depois de indicar que 60% do gás consumido no país é importado através deste gasoduto.
"A Ucrânia trabalha há anos para cortar a Europa do abastecimento energético russo: explodiram o gasoduto Nord Stream e bloquearam o gasoduto que chega à Hungria. Este ano, com o encerramento do oleoduto Druzhba, impuseram um bloqueio petrolífero. A Hungria e o troço russo do gasoduto Turk Stream são alvo de ataques militares contínuos", comentou.
Orbán indicou ter agradecido a Aleksandar Vucic "o trabalho das autoridades sérvias". O Governo de Belgrado também reforçou a proteção da infraestrutura.
As autoridades sérvias garantiram continuar a investigar o caso.
Na mensagem, Orbán argumentou ainda que a Europa "enfrenta uma crise energética sem precedentes".
"Os países europeus precisam, e vão precisar ainda mais, da energia proveniente da Rússia", defendeu.
O Balkan Stream, uma extensão do Turk Stream que passa sob o mar Negro, transporta gás russo para a Sérvia e Hungria.
Viktor Orbán tem acusado Kiev de atrasar deliberadamente as reparações do oleoduto Druzhba, que fornece petróleo russo à Hungria e Eslováquia através da Ucrânia, e que foi danificado por ataques russos em janeiro.
Em retaliação, Orbán decidiu bloquear um empréstimo de 90 mil milhões de euros da União Europeia à Ucrânia e a imposição do 20.º pacote de sanções a Moscovo, duas medidas aprovadas em dezembro.
Figuras da oposição húngara e líderes europeus acusaram Orbán de dar uma importância exagerada ao caso do oleoduto para impulsionar a sua campanha para as eleições, o que Orbán rejeitou.
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