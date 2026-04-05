Ouvir
  • Noticiário das 3h
  • 06 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Hungria

Orbán reforça proteção de gasoduto após descoberta de explosivos e acusa Ucrânia

05 abr, 2026 - 17:53 • Lusa

Primeiro-ministro húngaro acusou a Ucrânia de querer cortar o abastecimento energético russo.

A+ / A-

A Hungria reforçou o controlo militar do gasoduto Balkan Stream, depois de ter sido desmantelada "uma ação de sabotagem" no norte da Sérvia, anunciou este domingo o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán.

O chefe de Governo húngaro acusou a Ucrânia de querer cortar o abastecimento energético russo.

"De acordo com as informações de que dispomos, estava a ser preparada uma ação de sabotagem no troço da Voivodina do gasoduto que abastece a Hungria", afirmou Orbán, numa declaração em vídeo transmitida através das redes sociais, no final de uma reunião de emergência do Conselho de Defesa, que decorreu ao início da tarde deste domingo.

O primeiro-ministro húngaro adiantou que "não se registaram feridos e o gasoduto funciona sem perturbações".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Duas mochilas com explosivos foram encontradas em Kanjiza, norte da Sérvia, perto da rota do gasoduto Balkan Stream, que fornece gás russo a este país e à vizinha Hungria, anunciou o Presidente sérvio, Aleksandar Vucic.

Orbán diz que petróleo tem de chegar à Hungria. “Tudo o resto é um conto de fadas"

Conselho Europeu

Orbán diz que petróleo tem de chegar à Hungria. “Tudo o resto é um conto de fadas"

Viktor Orbán exigiu o restabelecimento na Ucrânia (...)

"A segurança energética da Hungria não é um jogo; iremos defender o nosso sistema energético, o abastecimento seguro das famílias e os nossos interesses nacionais", lê-se.

Na mesma declaração, o primeiro-ministro húngaro afirmou que "as ambições da Ucrânia representam um perigo de vida para a Hungria", depois de indicar que 60% do gás consumido no país é importado através deste gasoduto.

"A Ucrânia trabalha há anos para cortar a Europa do abastecimento energético russo: explodiram o gasoduto Nord Stream e bloquearam o gasoduto que chega à Hungria. Este ano, com o encerramento do oleoduto Druzhba, impuseram um bloqueio petrolífero. A Hungria e o troço russo do gasoduto Turk Stream são alvo de ataques militares contínuos", comentou.

Orbán indicou ter agradecido a Aleksandar Vucic "o trabalho das autoridades sérvias". O Governo de Belgrado também reforçou a proteção da infraestrutura.

As autoridades sérvias garantiram continuar a investigar o caso.

Detenções, barras de ouro e 35 milhões em notas. Ucrânia acusa Hungria de "roubo"

Detenções, barras de ouro e 35 milhões em notas. Ucrânia acusa Hungria de "roubo"

Na mensagem, Orbán argumentou ainda que a Europa "enfrenta uma crise energética sem precedentes".

"Os países europeus precisam, e vão precisar ainda mais, da energia proveniente da Rússia", defendeu.

O Balkan Stream, uma extensão do Turk Stream que passa sob o mar Negro, transporta gás russo para a Sérvia e Hungria.

Viktor Orbán tem acusado Kiev de atrasar deliberadamente as reparações do oleoduto Druzhba, que fornece petróleo russo à Hungria e Eslováquia através da Ucrânia, e que foi danificado por ataques russos em janeiro.

Em retaliação, Orbán decidiu bloquear um empréstimo de 90 mil milhões de euros da União Europeia à Ucrânia e a imposição do 20.º pacote de sanções a Moscovo, duas medidas aprovadas em dezembro.

Figuras da oposição húngara e líderes europeus acusaram Orbán de dar uma importância exagerada ao caso do oleoduto para impulsionar a sua campanha para as eleições, o que Orbán rejeitou.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 3h
  • 06 abr, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

  • Vitima
    05 abr, 2026 à pressão 19:52
    Tal como sofreste uma tentativa de assassinato, que se veio a saber foi tudo um teatro orquestrado pelos teu amigos russos...Foste mas é tu que as mandaste meter lá e agora dizes que foi a Ucrânia... Estás topado pá, escusas de tentar vitimizar-te. Terás de procurar outra fraude que nestas, ninguém acredita

Vídeos em destaque

"Esperas são vergonhosas". D. José Ornelas critica demora na legalização de imigrantes

Entrevista Renascença

"Esperas são vergonhosas". D. José Ornelas critica demora na legalização de imigrantes

54 anos depois, há humanos a caminho da Lua: missão Artemis II da NASA já foi lançada

54 anos depois, há humanos a caminho da Lua: missão Ar(...)

Bolieiro sem pressa na revisão constitucional, mas avisa: "Não pode ser uma maioria contra" PS

Bolieiro sem pressa na revisão constitucional, mas avi(...)

Apple faz meio século: de startup de garagem a gigante tecnológico global

Apple faz meio século: de startup de garagem a gigante(...)

Combustível mais barato estraga os motores?

Combustível mais barato estraga os motores?