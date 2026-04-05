Orbán reforça proteção de gasoduto após descoberta de explosivos e acusa Ucrânia

A Hungria reforçou o controlo militar do gasoduto Balkan Stream, depois de ter sido desmantelada "uma ação de sabotagem" no norte da Sérvia, anunciou este domingo o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán. O chefe de Governo húngaro acusou a Ucrânia de querer cortar o abastecimento energético russo. "De acordo com as informações de que dispomos, estava a ser preparada uma ação de sabotagem no troço da Voivodina do gasoduto que abastece a Hungria", afirmou Orbán, numa declaração em vídeo transmitida através das redes sociais, no final de uma reunião de emergência do Conselho de Defesa, que decorreu ao início da tarde deste domingo. O primeiro-ministro húngaro adiantou que "não se registaram feridos e o gasoduto funciona sem perturbações".

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Duas mochilas com explosivos foram encontradas em Kanjiza, norte da Sérvia, perto da rota do gasoduto Balkan Stream, que fornece gás russo a este país e à vizinha Hungria, anunciou o Presidente sérvio, Aleksandar Vucic.

"A segurança energética da Hungria não é um jogo; iremos defender o nosso sistema energético, o abastecimento seguro das famílias e os nossos interesses nacionais", lê-se.

Na mesma declaração, o primeiro-ministro húngaro afirmou que "as ambições da Ucrânia representam um perigo de vida para a Hungria", depois de indicar que 60% do gás consumido no país é importado através deste gasoduto. "A Ucrânia trabalha há anos para cortar a Europa do abastecimento energético russo: explodiram o gasoduto Nord Stream e bloquearam o gasoduto que chega à Hungria. Este ano, com o encerramento do oleoduto Druzhba, impuseram um bloqueio petrolífero. A Hungria e o troço russo do gasoduto Turk Stream são alvo de ataques militares contínuos", comentou. Orbán indicou ter agradecido a Aleksandar Vucic "o trabalho das autoridades sérvias". O Governo de Belgrado também reforçou a proteção da infraestrutura. As autoridades sérvias garantiram continuar a investigar o caso.