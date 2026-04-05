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Estados Unidos
Pelo menos 15 feridos após condutor atropelar multidão no Luisiana
05 abr, 2026 - 00:10 • Catarina Magalhães
Incidente ocorreu num evento do "Ano Novo Laosiano", uma tradição anual budista celebrada tipicamente a tempo da Páscoa na cidade norte-americana.
Pelo menos 15 pessoas ficaram feridas após um condutor ter atropelado no sábado uma multidão perto de um evento comunitário asiático em New Iberia, no Luisiana, avançou a estação televisiva norte-americana "CBS News".
"Várias pessoas sofreram ferimentos, alguns dos quais se acredita serem graves", descreveu a polícia local, acrescentando que duas pessoas foram transportados por via aérea.
Até ao momento, já foi detido um suspeito e a investigação está em curso.
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O incidente ocorreu num evento do "Ano Novo Laosiano" ("Louisiana Lao New Year Festival", em inglês), uma tradição anual budista celebrada tipicamente a tempo da Páscoa na cidade norte-americana.
Em reação, a organização da celebração lamentou o incidente e anunciaram que o resto da programação musical do festival foi cancelada no sábado.
"Estamos a rezar pelas vítimas e pelas suas famílias neste momento difícil."
As autoridades afirmaram que o incidente não parece ter sido um ato intencional.
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