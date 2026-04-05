Pelo menos 15 feridos após condutor atropelar multidão no Luisiana

Pelo menos 15 pessoas ficaram feridas após um condutor ter atropelado no sábado uma multidão perto de um evento comunitário asiático em New Iberia, no Luisiana, avançou a estação televisiva norte-americana "CBS News".

"Várias pessoas sofreram ferimentos, alguns dos quais se acredita serem graves", descreveu a polícia local, acrescentando que duas pessoas foram transportados por via aérea.

Até ao momento, já foi detido um suspeito e a investigação está em curso.

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O incidente ocorreu num evento do "Ano Novo Laosiano" ("Louisiana Lao New Year Festival", em inglês), uma tradição anual budista celebrada tipicamente a tempo da Páscoa na cidade norte-americana.

Em reação, a organização da celebração lamentou o incidente e anunciaram que o resto da programação musical do festival foi cancelada no sábado.