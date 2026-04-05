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Médio Oriente

Quatro feridos em edifício atingido por míssil iraniano em Israel

05 abr, 2026 - 18:37 • Lusa

Após um edifício em Haifa ser atingir, um homem de 82 anos foi retirado dos escombros gravemente ferido.

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Pelo menos quatro pessoas ficaram este domingo feridas, uma das quais em estado grave, quando um míssil iraniano atingiu um edifício residencial de sete andares na cidade israelita de Haifa, anunciaram o exército e os serviços de emergência israelitas.

O edifício foi atingido "por um impacto direto de um míssil iraniano", declarou um responsável do exército à agência de notícias France-Presse.

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A organização Magen David Adom (MDA), equivalente israelita da Cruz Vermelha, indicou que um homem de 82 anos foi retirado dos escombros gravemente ferido. Três outras pessoa ficaram ligeiramente feridas.

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Duas mulheres, de 77 e 38 anos, ficaram também com ferimentos mais ligeiros causados por estilhaços e pela onda de choque do impacto, precisou a MDA.

"Quando chegámos à rua, vimos um edifício de vários andares que tinha sido atingido, com danos significativos no local. Os moradores presentes disseram-nos que havia feridos presos sob os escombros nos andares inferiores", testemunhou Shevach Rothenshtrych, um dos socorristas.

A 28 de fevereiro, os Estados Unidos da América (EUA) e Israel lançaram uma ofensiva militar contra o Irão, que retaliou com o encerramento do estreito de Ormuz e ataques contra alvos israelitas, bases norte-americanas na região e infraestruturas civis e energéticas de países vizinhos, como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque.

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