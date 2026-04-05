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Rebeldes Huthis do Iémen reivindicam ataque contra aeroporto em Israel

05 abr, 2026 - 13:11 • Lusa

No sábado, o exército israelita anunciou ter detetado o lançamento de um míssil em direção a Israel a partir do Iémen e disse estar a tentar intercetá-lo.

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Os rebeldes Huthis do Iémen, aliados de Teerão, reivindicaram a responsabilidade por um ataque contra o aeroporto Ben Gurion, no centro de Israel, em retaliação pela ofensiva norte-americana e israelita contra o Irão.

“Atacámos o aeroporto Ben Gurion, na região de Telavive, bem como alvos militares vitais no sul de Israel”, confirmaram no sábado os Huthis, através da emissora Al Masirah, ligada aos rebeldes.

No sábado, o exército israelita anunciou ter detetado o lançamento de um míssil em direção a Israel a partir do Iémen e disse estar a tentar intercetá-lo.

“O exército israelita identificou o lançamento de um míssil do Iémen em direção ao território israelita e os sistemas de defesa aérea estão a ser ativados para intercetar a ameaça”, refere o exército, num comunicado.

Este foi o quinto lançamento proveniente do Iémen em direção a Israel, desde o início da guerra desencadeada em 28 de fevereiro por uma ofensiva dos Estados Unidos e Israel contra o Irão.

Os rebeldes Huthis do Iémen entraram na semana passada no conflito, em apoio ao Irão.

Entretanto, os Huthis anunciaram no sábado a detenção de várias pessoas acusadas de colaborar com os serviços secretos israelitas, alegando que o grupo tinha recolhido informações militares e económicas sensíveis no país.

O Serviço de Segurança e Inteligência, controlado pelos Huthis, referiu, num comunicado, que os detidos colaboraram diretamente com agências israelitas, incluindo os serviços de inteligência militar e a Mossad.

De acordo com os Huthis, os suspeitos forneceram “coordenadas de instalações militares e de segurança, bem como informações relevantes sobre instalações económicas no Iémen”.

Os rebeldes não revelaram o número de detidos nem apresentaram provas que sustentem as alegações.

Em novembro, as autoridades Huthis anunciaram a detenção de vários iemenitas acusados de espionagem a favor de Israel.

No mesmo mês, um tribunal controlado pelos rebeldes condenou à morte 17 pessoas acusadas de espionagem a favor de Israel, dos Estados Unidos e da Arábia Saudita.

Organizações de defesa dos direitos humanos e as Nações Unidas têm manifestado repetidamente preocupação com estas detenções, defendendo que muitos detidos, incluindo trabalhadores humanitários, foram acusados de espionagem sem provas suficientes nem o devido processo legal.

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