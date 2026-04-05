"Rebento com tudo" se o Irão não aceitar acordo na terça-feira, diz Trump

"Se não fizerem nada até terça-feira à noite, não terão centrais elétricas nem pontes de pé", ameaçou este domingo o Presidente dos EUA em entrevista ao jornal "Wall Street Journal" .

Ou seja, o prazo definido no sábado para esta segunda-feira passa a ser válido até às 3h30 de quarta-feira no horário da capital iraniana Teerão

Trump adiou por mais um dia o prazo para que seja reaberto o "maldito estreito" de Ormuz , sendo que o novo limite expira às 20h00 locais de Washington DC, sede do governo dos EUA.

Caso o Irão não cumpra com o prazo, os Estados Unidos da América (EUA) vão "explodir o país inteiro" , contou o líder norte-americano em entrevista ao site de informação "Axios" .

Depois de usar um palavrão para exigir a abertura do Estreito de Ormuz na manhã deste domingo, o Presidente norte-americano, Donald Trump , deu um novo aviso aos "sacanas" líderes iranianos.

Na ronda de entrevistas do líder norte-americano, Trump também contou ao jornal "The Hill", com sede em Washington, que não descarta uma invasão terrestre das tropas dos EUA no Irão se Teerão não chegar a um acordo e continuar com o estreito bloqueado.



"As pessoas normais chegariam a um acordo. As pessoas inteligentes chegariam a um acordo", criticou o Presidente, acrescentando que nenhum alvo de infraestruturas está for de questão para retaliação.

Apesar de partilhar a esperança que "há uma boa hipótese" para chegar a um acordo, as "negociações avançadas" entre Trump e o Irão não o convencem.

Em reação, o presidente do parlamento do Irão, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmou que "os Estados Unidos estão a arrastar a Terra para um inferno, um inferno para todas as famílias".

O representante iraniano indicou ainda que as operações norte-americanas vão "queimar toda a região porque Trump insiste em seguir as ordens Netanyahu", o primeiro-ministro israelita e aliados dos EUA nesta guerra.

Este domingo, o Presidente afirmou ainda que acredita que a guerra com o Irão deverá terminar em dias e não semanas, como avançado pelo próprio no fim do mês de março.

O Irão fechou efetivamente o Estreito de Ormuz, uma via marítima fundamental para o mercado petrolífero mundial, em retaliação pelos ataques dos EUA e de Israel que começaram a 28 de Fevereiro.