Rússia quer que Trump "abandone a linguagem dos ultimatos" contra o Irão

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergey Lavrov, disse este domingo que quer que o Presidente norte-americano, Donald Trump, "abandone a linguagem dos ultimatos" contra o Irão para que as negociações possam ser retomadas, durante uma conversa com o homólogo iraniano.

"O lado russo manifestou a esperança de que os esforços empreendidos por vários países para atenuar as tensões em torno do Irão sejam bem-sucedidos, o que seria facilitado se os Estados Unidos abandonassem a linguagem dos ultimatos e regressassem às negociações", disse Sergey Lavrov ao ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi.

Os dois ministros apelaram ao fim dos "ataques imprudentes e ilegais contra instalações de infraestruturas civis", incluindo a central nuclear de Bushehr, construída parcialmente pela Rússia e onde trabalham responsáveis russos.

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No sábado, 198 funcionários da central nuclear de Bushehr, no Irão, foram obrigados a abandonar o estabelecimento, depois de um ataque norte-americano e israelita, que a Rússia condenou.

Nesse mesmo dia, o Presidente norte-americano deu 48 horas ao Irão para chegar a um acordo ou reabrir o estreito de Ormuz, dizendo que, caso não o faça, vai fazer cair o inferno sobre o país do golfo Pérsico, numa mensagem divulgada na rede social Truth Social.