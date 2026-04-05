Trump anuncia resgate de piloto desaparecido. Irão rejeita, CIA fala em "campanha de engano"

As forças norte-americanas terão conseguido resgatar o piloto que estava desaparecido desde sexta-feira em território iraniano. A informação foi avançada este domingo pelas autoridades norte-americanas, que confirmaram que o coronel, o oficial de sistemas de armas do F-15 abatido na sexta-feira, foi resgatado com vida. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui "Nas últimas horas, as Forças Armadas dos Estados Unidos realizaram uma das operações de busca e salvamento mais ousadas da história norte-americana", disse Trump em comunicado, acrescentando que o militar ficou ferido, mas "ficará bem". Já o Irão, através da agência de notícias Tasnim, veio desmentir o sucedido, mostrando imagens de aeronaves norte-americanas abatidas este domingo. A CIA, por seu lado, veio rapidamente explicar o que se terá passado: tudo se tratou de uma "campanha de engano" para distrair as forças iranianas num local enquanto o piloto era resgatado noutro lado. Confuso? Vamos por partes: Logo após Donald Trump ter anunciado, na sua rede social Truth, que o piloto tinha sido resgatado, o Irão veio a público garantir que não, mostrando imagens de aparelhos militares abatidos em território nacional.

Logo de seguida, o Irão veio desmentir o sucedido, garantindo ter frustrado a tentativa de resgate do piloto e mostrando imagens de diversos aparelhos norte-americanos abatidos em solo iraniano. A agência noticiosa Tasnim publicou, nesta manhã de domingo, pelo menos três artigos sobre o caso, citando o porta-voz da sede central do Irão, Khatam al-Anbia, que assegura que "as forças militares iranianas destruíram várias aeronaves norte-americanas no sul de Isfahan, frustrando uma tentativa de missão para resgatar um piloto de caça americano abatido". Segundo as forças armadas iranianas, trata-se de pelo menos um avião cisterna C-130 e dois helicópteros Blackhawk a menos na artilharia americana, mas a informação ainda não foi confirmada pelos EUA. Segundo Trump, não houve quaisquer baixas nem ferimentos durante a operação. O porta-voz disponibilizou várias fotografias de destroços queimados dos alegados aparelhos, voltando a repetir que se tratou de um incidente que ocorreu "após esforços desesperados das forças dos EUA para se infiltrarem no coração do Irão para extrair o piloto". "Uma operação conjunta que envolveu forças aeroespaciais e terrestres, unidades voluntárias Basij e polícias conseguiu intercetar e neutralizar as aeronaves que se aproximavam", é dito em pelo menos duas publicações, onde se fornecem imagens de prova. Uma dessas imagens foi, igualmente, utilizada pelo porta-voz do Parlamento iraniano, Mohammad Baqer Qalibaf, que, no antigo Twitter, já não comentou o hipotético resgate, mas decidiu antes ironizar a situação. "Se os Estados Unidos conseguirem mais três vitórias como esta, estarão completamente arruinados", satirizou.

"Campanha de engano" usada para distrair militares iranianos No entretanto, fonte da CIA garante que a aparente confusão foi propositada. Trata-se de uma campanha de desinformação na qual os serviços secretos dos EUA estiveram "fortemente envolvidos", avança a NBC News. Ou seja, para resgatar o piloto do F-15 foi lançada uma "campanha de engano" dentro do Irão para distrair os militares enquanto o operacional era recuperado. "Enquanto os iranianos estavam confusos e com dúvidas sobre o que estava a acontecer, a agência usou as suas capacidades únicas e requintadas para procurar e encontrar o norte-americano", afirmou um alto funcionário da administração Trump, citado pela cadeia televisiva. Nas publicações mais recentes das agências noticiosas iranianas e responsáveis militares e políticos, o enfoque passou a estar no abate dos aparelhos norte-americanos, a fazer lembrar, dizem, outra operação falhada dos EUA no território, nos anos 80.

Afinal, piloto está "gravemente ferido" Oito horas depois de ter utilizado a sua rede social, a Truth, para anunciar que o piloto norte-americano desaparecido no Irão tinha sido resgatado, o Presidente dos EUA voltou a "twitar" para dar mais pormenores sobre a operação e deixar mais uma ameaça ao Irão caso o Estreito de Ormuz continue fechado à navegação. Depois de dizer que o piloto resgatado tinha "sofrido ferimentos mas iria ficar perfeitamente bem", Donald Trump começa a nova atualização do incidente dizendo que o soldado resgatado, afinal, está "gravemente ferido". "Resgatamos o tripulante/oficial do F-15, gravemente ferido e extremamente corajoso, das profundezas das montanhas do Irão", começa por dizer Trump, noutra publicação.