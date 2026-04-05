Ouvir
  • Noticiário das 3h
  • 06 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Trump usa palavrão para exigir abertura do Estreito de Ormuz

05 abr, 2026 - 13:18 • Daniela Espírito Santo

Presidente norte-americano voltou a ameaçar o Irão nas redes sociais, deixando antever que militares irão atingir as infraestruturas do país na terça-feira.

A+ / A-

Oito horas depois de ter utilizado a sua rede social, a Truth, para anunciar que o piloto norte-americano desaparecido no Irão tinha sido resgatado, o Presidente dos EUA voltou a "twitar" para dar mais pormenores sobre a operação e deixar mais uma ameaça ao Irão caso o Estreito de Ormuz continue fechado à navegação. Utilizando, como habitual, muitos pontos de exclamação, frases em caixa alta e até um palavrão para deixar um novo recado.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Terça-feira será o Dia da Central Elétrica e o Dia da Ponte, tudo junto, no Irão. Não haverá nada igual!", exclamou, deixando antever que os alvos serão, como já tinha referido anteriormente, as infraestruturas do país. De forma mais drásticas e usando vocabulário menos próprio (que não vamos reproduzir), foi mais longe: "Abram o raio do Estreito, seus sacanas loucos, ou vão viver para o inferno", ameaçou.

"Aguardem para ver. Louvado seja Alá", terminou, em jeito de nova provocação contra o país que atacou a 28 de fevereiro.

Afinal, piloto está "gravemente ferido"

Depois de dizer que o piloto resgatado tinha "sofrido ferimentos mas iria ficar perfeitamente bem", Donald Trump começa a nova atualização do incidente dizendo que o soldado resgatado, afinal, está "gravemente ferido". "Resgatamos o tripulante/oficial do F-15, gravemente ferido e extremamente corajoso, das profundezas das montanhas do Irão", começa por dizer Trump, noutra publicação.

Nela, o Presidente norte-americano oferece mais detalhes sobre a operação, assegurando que o militar foi resgatado "em plena luz do dia", após "sete horas a sobrevoar o Irão". Para explicar todos os pormenores desta operação, que está a ser descrita de formas diferentes pelos dois lados da "barricada", Trump anunciou uma conferência de imprensa na Sala Oval, na próxima segunda-feira ao almoço.

Irão está a negociar, garante Trump à Fox News

Mais tarde, e em entrevista telefónica ao canal televisivo Fox News, Donald Trump assumiu que o acordo com o Irão é possível até segunda-feira.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, disse que um acordo com o Irão é possível até segunda-feira e que o Irão está a negociar, noticiou a Fox News este domingo, após uma entrevista com o Presidente. Na mesma entrevista, Trump assume que terá oferecido aos atuais negociadores do lado iraniano uma "amnistia limitada".

No entanto, admite que, "idealmente", "aceitaria petróleo iraniano se o Irão não estiver disposto a fechar um acordo", terá dito, citado pela agência Reuters.

[Notícia atualizada às 15h00 de 5 de abril de 2026 para acrescentar mais declarações de Donald Trump]

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 3h
  • 06 abr, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

  • Nuno
    05 abr, 2026 Gondomar 18:14
    O laranjinha nem contar as horas sabe, tal como os seus seguidores.

Vídeos em destaque

"Esperas são vergonhosas". D. José Ornelas critica demora na legalização de imigrantes

Entrevista Renascença

"Esperas são vergonhosas". D. José Ornelas critica demora na legalização de imigrantes

54 anos depois, há humanos a caminho da Lua: missão Artemis II da NASA já foi lançada

54 anos depois, há humanos a caminho da Lua: missão Ar(...)

Bolieiro sem pressa na revisão constitucional, mas avisa: "Não pode ser uma maioria contra" PS

Bolieiro sem pressa na revisão constitucional, mas avi(...)

Apple faz meio século: de startup de garagem a gigante tecnológico global

Apple faz meio século: de startup de garagem a gigante(...)

Combustível mais barato estraga os motores?

Combustível mais barato estraga os motores?