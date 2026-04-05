Trump usa palavrão para exigir abertura do Estreito de Ormuz

Oito horas depois de ter utilizado a sua rede social, a Truth, para anunciar que o piloto norte-americano desaparecido no Irão tinha sido resgatado, o Presidente dos EUA voltou a "twitar" para dar mais pormenores sobre a operação e deixar mais uma ameaça ao Irão caso o Estreito de Ormuz continue fechado à navegação. Utilizando, como habitual, muitos pontos de exclamação, frases em caixa alta e até um palavrão para deixar um novo recado. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui "Terça-feira será o Dia da Central Elétrica e o Dia da Ponte, tudo junto, no Irão. Não haverá nada igual!", exclamou, deixando antever que os alvos serão, como já tinha referido anteriormente, as infraestruturas do país. De forma mais drásticas e usando vocabulário menos próprio (que não vamos reproduzir), foi mais longe: "Abram o raio do Estreito, seus sacanas loucos, ou vão viver para o inferno", ameaçou.

"Aguardem para ver. Louvado seja Alá", terminou, em jeito de nova provocação contra o país que atacou a 28 de fevereiro. Afinal, piloto está "gravemente ferido" Depois de dizer que o piloto resgatado tinha "sofrido ferimentos mas iria ficar perfeitamente bem", Donald Trump começa a nova atualização do incidente dizendo que o soldado resgatado, afinal, está "gravemente ferido". "Resgatamos o tripulante/oficial do F-15, gravemente ferido e extremamente corajoso, das profundezas das montanhas do Irão", começa por dizer Trump, noutra publicação.

Nela, o Presidente norte-americano oferece mais detalhes sobre a operação, assegurando que o militar foi resgatado "em plena luz do dia", após "sete horas a sobrevoar o Irão". Para explicar todos os pormenores desta operação, que está a ser descrita de formas diferentes pelos dois lados da "barricada", Trump anunciou uma conferência de imprensa na Sala Oval, na próxima segunda-feira ao almoço.