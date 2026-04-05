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Trump usa palavrão para exigir abertura do Estreito de Ormuz
05 abr, 2026 - 13:18 • Daniela Espírito Santo
Presidente norte-americano voltou a ameaçar o Irão nas redes sociais, deixando antever que militares irão atingir as infraestruturas do país na terça-feira.
Oito horas depois de ter utilizado a sua rede social, a Truth, para anunciar que o piloto norte-americano desaparecido no Irão tinha sido resgatado, o Presidente dos EUA voltou a "twitar" para dar mais pormenores sobre a operação e deixar mais uma ameaça ao Irão caso o Estreito de Ormuz continue fechado à navegação. Utilizando, como habitual, muitos pontos de exclamação, frases em caixa alta e até um palavrão para deixar um novo recado.
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"Terça-feira será o Dia da Central Elétrica e o Dia da Ponte, tudo junto, no Irão. Não haverá nada igual!", exclamou, deixando antever que os alvos serão, como já tinha referido anteriormente, as infraestruturas do país. De forma mais drásticas e usando vocabulário menos próprio (que não vamos reproduzir), foi mais longe: "Abram o raio do Estreito, seus sacanas loucos, ou vão viver para o inferno", ameaçou.
"Aguardem para ver. Louvado seja Alá", terminou, em jeito de nova provocação contra o país que atacou a 28 de fevereiro.
Afinal, piloto está "gravemente ferido"
Depois de dizer que o piloto resgatado tinha "sofrido ferimentos mas iria ficar perfeitamente bem", Donald Trump começa a nova atualização do incidente dizendo que o soldado resgatado, afinal, está "gravemente ferido". "Resgatamos o tripulante/oficial do F-15, gravemente ferido e extremamente corajoso, das profundezas das montanhas do Irão", começa por dizer Trump, noutra publicação.
Nela, o Presidente norte-americano oferece mais detalhes sobre a operação, assegurando que o militar foi resgatado "em plena luz do dia", após "sete horas a sobrevoar o Irão". Para explicar todos os pormenores desta operação, que está a ser descrita de formas diferentes pelos dois lados da "barricada", Trump anunciou uma conferência de imprensa na Sala Oval, na próxima segunda-feira ao almoço.
Irão está a negociar, garante Trump à Fox News
Mais tarde, e em entrevista telefónica ao canal televisivo Fox News, Donald Trump assumiu que o acordo com o Irão é possível até segunda-feira.
O Presidente norte-americano, Donald Trump, disse que um acordo com o Irão é possível até segunda-feira e que o Irão está a negociar, noticiou a Fox News este domingo, após uma entrevista com o Presidente. Na mesma entrevista, Trump assume que terá oferecido aos atuais negociadores do lado iraniano uma "amnistia limitada".
No entanto, admite que, "idealmente", "aceitaria petróleo iraniano se o Irão não estiver disposto a fechar um acordo", terá dito, citado pela agência Reuters.
[Notícia atualizada às 15h00 de 5 de abril de 2026 para acrescentar mais declarações de Donald Trump]
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