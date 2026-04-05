- Noticiário das 3h
- 06 abr, 2026
-
Em Destaque
Zelensky visita a Síria para se reunir com o Presidente Sharaa
05 abr, 2026 - 15:36 • Reuters
As conversas foram relacionadas com a defesa face à guerra regional, disse uma das fontes, um conselheiro do governo.
O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, fez a sua primeira visita à Síria para se encontrar com o seu homólogo, Ahmed al-Sharaa, disseram duas fontes sírias à Reuters este domingo.
As conversas foram relacionadas com a defesa face à guerra regional, disse uma das fontes, um conselheiro do governo.
A visita aconteceu pouco depois do Presidente ucraniano ter visitado também a Turquia com o mesmo objetivo.
- Noticiário das 3h
- 06 abr, 2026
-
Saiba Mais
Comentários